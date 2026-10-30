Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) derulează, la nivel naţional, un program de conformare cu rol preventiv, prin care contribuabilii identificaţi cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA sunt informaţi şi îndrumaţi să verifice şi să corecteze eventualele neconcordanţe înainte de iniţierea unui control fiscal, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Agerpres.

„ANAF derulează la nivel naţional un program de conformare cu rol preventiv, prin care contribuabilii identificaţi cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA sunt informaţi direct şi îndrumaţi să verifice şi să corecteze eventualele neconcordanţe înainte de iniţierea unui control fiscal. Iniţiativa marchează o abordare proactivă, orientată spre prevenirea erorilor şi creşterea conformării voluntare, prin utilizarea integrată a informaţiilor fiscale disponibile", se arată în comunicat.

În cadrul programului, contribuabilii vor primi scrisori de informare prin care sunt invitaţi să verifice dacă au depus declaraţiile fiscale şi informative, dacă informaţiile declarate sunt complete şi corecte, precum şi dacă acestea corespund datelor disponibile în sistemele informatice ale ANAF.

Astfel, contribuabilii trebuie să verifice corelarea informaţiilor din declaraţiile depuse cu cele din facturile transmise şi primite prin sistemul RO e-Factura, cu sumele înregistrate în casele de marcat, cu raportările SAF-T şi cu informaţiile din decontul precompletat generat prin RO e-TVA.

ANAF raportează o creștere de 24,8% a încasărilor din TVA

Potrivit ANAF, în situaţia în care sunt identificate operaţiuni care nu au fost declarate corect în decontul de TVA, contribuabilii pot înregistra sumele respective în decontul aferent perioadei curente, la rândurile de regularizări.

În cazul erorilor materiale, aceştia trebuie să urmeze procedura specifică de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA.

De asemenea, datele raportate incorect în declaraţiile informative pot fi corectate prin depunerea unor declaraţii rectificative pentru fiecare perioadă de referinţă.

Prin acest program, ANAF urmăreşte prevenirea erorilor, creşterea conformării fiscale voluntare şi consolidarea relaţiei cu contribuabilii, prin comunicare şi transparenţă.

Conform datelor privind execuţia bugetară la nouă luni, publicate de Ministerul Finanţelor, încasările nete din taxa pe valoarea adăugată au totalizat 118,274 miliarde de lei, în creştere cu 23,517 miliarde de lei, respectiv 24,8%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Totodată, încasările nete din TVA în primele nouă luni ale anului 2026 au depăşit nivelul programat cu 4,773 miliarde de lei, respectiv cu 4,2%.