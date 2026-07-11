În următorii ani, pungile și cutiile vor fi clasificate asemenea electrocasnicelor, cu litere de la A la C, iar firmele care folosesc ambalaje de tip C – greu de distrus – vor plăti taxe mai mari. Asta înseamnă că multe dintre ambalajele pentru pastă de dinți, iaurt sau chipsuri, făcute acum din materiale dificil de separat, trebuie schimbate.

Într-o fabrică de lângă Capitală, toate ambalajele au fost schimbate. În loc de amestecuri de materiale – ce-i drept, mai ieftine pentru producător – pungile de chipsuri și pufuleți sunt făcute acum dintr-un singur tip de plastic.

În teorie, ar putea fi reciclate deja, doar că în țară nu există linii dedicate pentru astfel de ambalaje. Au făcut un experiment reprezentanții Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu, care au colectat 50 de tone de pungi și cutii de la mai multe alimente.

Indra Mihăilă, vicepreședintele Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu: „Chipsuri, ambalaje de patiserie, croissante, ciocolată, poate chiar folia de la legumele congelate – le-am sortat în centrele de sortare. Reciclatorii nu investesc în stații de reciclare pentru astfel de ambalaje.”

Cum se face diferențierea

Potrivit noului regulament european care intră în vigoare din august, fiecare țară va trebui să gândească un flux de reciclare pentru toate tipurile de ambalaje, iar producătorii vor fi obligați să le schimbe pe cele dificil de reciclat cu unele prietenoase cu mediul. Va exista inclusiv o clasificare, cu litere de la A la C, înscrisă pe ambalaj.

Corespondent PROTV: „Vor intra în clasa A ambalajele foarte ușor de reciclat, cum sunt, de pildă, sticlele transparente fără scris, dozele de aluminiu, pungile și cutiile fabricate dintr-un singur tip de material. Clasa B, în schimb, va include ambalajele fabricate din mai multe tipuri de materiale, dar care sunt ușor de separat – cum sunt sticlele cu etichete simplu de îndepărtat, borcanele cu capace detașabile ori cutiile de carton cu porțiuni din plastic ușor de dezlipit. Iar în clasa C vor ajunge ambalajele fabricate din amestecuri de materiale mai greu de separat, cum sunt în momentul de față unele tipuri de iaurturi și tuburile de pastă de dinți.”

În funcție de clasificare, producătorii vor plăti și taxe mai mari, proporțional cu cât poluează. Inclusiv comercianții vor avea obligații, dacă au spații mai mari de 400 de metri pătrați.

Felician Cardoș, managerul de mediu al unui hipermarket: „Avem foarte multe produse, cel puțin pe marcă proprie, de tip refill. Avem aceste proiecte de vânzare vrac și bulk. Vrem să ne extindem în așa fel încât să fim conformi obligațiilor care vin în cascadă până în 2030.”

Pe de altă parte, vor exista limite ceva mai stricte și pentru anumite substanțe chimice din compoziția ambalajelor care intră în contact direct cu alimentele.