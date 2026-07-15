Patronatele din industria băuturilor spirtoase susțin că statul nu încasează mai mulți bani din accize, deși a mărit semnificativ taxele. Potrivit acestora, în primele șase luni din 2026, veniturile din accize au fost de 587 de milioane de lei, cu aproximativ 6 milioane de lei mai mici decât în aceeași perioadă din 2024. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă acciza pentru băuturile spirtoase a fost majorată cu 26%, transmite Spirits Romania.

Reprezentanții industriei explică această situație prin faptul că s-au vândut mult mai puține băuturi taxate. Ei estimează că volumul de produse fiscalizate este cu aproximativ 23% mai mic, ceea ce echivalează cu circa 8,3 milioane de sticle de 700 ml care au dispărut din piața oficială. În opinia lor, oamenii nu au renunțat neapărat la consum, ci o parte din cerere s-a mutat către produse nefiscalizate.

Patronatele avertizează că majorările repetate ale accizelor își pierd eficiența. Ele susțin că, atunci când taxele cresc prea mult, baza de impozitare se reduce, iar statul ajunge să colecteze la fel de puțin sau chiar mai puțin. Din acest motiv, consideră că actuala politică fiscală trebuie regândită pentru a menține un echilibru între încasările la buget, competitivitatea industriei și combaterea pieței negre.

Ca argument, asociația amintește de experiența din 2013-2016. Potrivit acesteia, după o majorare puternică a accizelor în 2013, consumul de băuturi taxate a scăzut, iar piața ilicită a crescut. În schimb, reducerea accizelor în 2016 ar fi dus la diminuarea pieței nefiscalizate și la creșterea veniturilor statului în anii următori.

Industria invocă și un studiu care estimează că între 30% și 40% din băuturile spirtoase consumate în România provin din surse netaxate, precum producția ilegală, contrabanda sau produsele contrafăcute. Potrivit patronatelor, acest fenomen produce pierderi de zeci de milioane de euro pentru buget și poate reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.

În acest context, Spirits România spune că a propus Guvernului o reformă a modului de calcul al accizelor. Asociația susține că noul sistem ar taxa produsele în funcție de conținutul real de alcool, ar reduce diferențele dintre categoriile de băuturi și ar introduce un mecanism predictibil de actualizare a accizelor. Potrivit estimărilor organizației, această reformă ar putea aduce venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei la buget până în 2030.

În final, patronatele subliniază și importanța economică a sectorului. Ele afirmă că industria băuturilor spirtoase contribuie cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României și susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, atât direct, cât și indirect, în domenii precum agricultura, logistica, distribuția și ospitalitatea.