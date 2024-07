Situație delicată. Peste 80% dintre notele de la Evaluarea Națională au fost schimbate după contestații

Doar una din 10 lucrări a rămas cu aceeași notă primită în faza inițială, potrivit Ministerului Educației.

Au fost depuse 27.642 de contestații, adică cel mai mare număr de lucrări din ultimii 10 ani. Pentru 14.720 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere.

Contestații depuse:

- 27.640 contestații depuse (8,76% din total lucrări)

- Distribuție: 14.485 la Română, 425 la Limba maternă, 12.730 la Matematică

- 14.720 note au crescut, 9.646 au scăzut

Modificări de note:

- Matematică: 98,1% din reevaluări cu diferențe sub 0,5 puncte

- Română: 77,4% din reevaluări cu diferențe sub 0,5 puncte

- Limba maternă: 75,8% din reevaluări cu diferențe sub 0,5 puncte

- 5 lucrări cu erori de încărcare, corectate în etapa de contestații

Rezultate finale:

- 74,5% elevi cu medii ≥ 5 (creștere de 0,1% față de rezultatele inițiale)

- 74 elevi cu media 10 (față de 65 inițial)

- Rata de participare: 95,3% (152.903 din 160.467 înscriși)

- 25,5% (38.992) elevi cu medii sub 5

Rezultate pe discipline:

- Română: 77,8% note mai mari sau egale cu 5; 416 note de 10

- Matematică: 68,8% note mai mari sau egale cu 5; 1.133 note de 10

- Limba maternă: 90,5% note mai mari sau egale cu; 68 note de 10

Comparație cu 2023:

- Număr similar de contestații

- Scădere a procentului de medii ≥ 5 (74,5% în 2024 vs 76,4% în 2023)

- Mai puține medii de 10 (74 în 2024 vs 466 în 2023)

Rezultatele obținute după contestații reflectă o ușoară îmbunătățire față de rezultatele inițiale, cu o creștere mică a procentului de medii peste 5 și a numărului de medii de 10, dar o scădere față de anul precedent.

Admiterea la liceu 2024

După finalizarea etapei de contestații și publicarea rezultatelor finale, urmează procesul de admitere la liceu.

Pentru elevii care au depus contestații, fiecare zecime în plus la nota finală poate avea un impact semnificativ asupra admiterii la liceu. Acest lucru este deosebit de important în contextul anului 2024, când media obținută la Evaluarea Națională va fi singura luată în considerare pentru calcularea mediei de admitere la liceu. Media notelor obținute în clasele V-VIII nu va mai fi inclusă în calculul mediei de admitere, ci va deveni doar unul dintre criteriile de departajare în cazul elevilor cu medii de admitere egale.

În situația în care mai mulți elevi au medii de admitere identice, departajarea se va face în funcție de următoarele patru criterii, în ordinea prezentată:

1. Media generală de absolvire a claselor V-VIII

2. Nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale

3. Nota obținută la proba de matematică

4. Nota obținută la proba de limbă maternă sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, după caz

Calendarul admiterii la liceu pentru anul 2024

- Între 11 și 22 iulie, elevii și părinții vor completa opțiunile în fișele de înscriere, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

- În perioada 11-19 iulie, datele din fișele de înscriere vor fi introduse în baza de date computerizată, iar părinții și candidații vor avea posibilitatea să verifice corectitudinea acestora.

- Pe 24 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2024-2025.

- Între 25 și 30 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la școlile la care au fost admiși.

- În perioada 31 iulie - 2 august, comisia de admitere județeană/a municipiului București va rezolva eventualele situații speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: