În luna iulie, Timmy a fost găsită cum plutea dezorientată în largul coastelor americane. A fost salvată, iar povestea ei i-a emoționat pe oameni.

Sute de oameni s-au adunat pe o plajă din Florida, pentru a fi alături de uriașa țestoasă Timmy în drumul ei de întoarcere în oceanul Atlantic.

Bette Zirkelbach, director general al Spitalului Țestoase: „Faptul că sute de oameni au venit astăzi să asiste la eliberarea lui Timmy îmi încălzește inima și știu că această compasiune este molipsitoare. Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a salva țestoasele marine este să ajungem să le iubim. Iar când vezi oameni care vin aici și pleacă de la întâlnirea cu Timmy îndrăgostiți de ea, în mod firesc vor dori să protejeze țestoasele marine și oceanele noastre.”

Salvarea lui Timmy, după ce a fost găsită dezorientată în larg

Timmy a fost descoperită pe 19 iulie de câțiva marinari amatori, la aproximativ 10 kilometri de coastele americane. Era dezorientată și înota cu mișcări neobișnuite la suprafața apei.

O echipă a Gărzii de Coastă a preluat-o și a transportat-o la un centru medical dedicat țestoaselor. Acolo, specialiștii au stabilit că Timmy avea în jur de 122 de kilograme și între 70 și 80 de ani, o vârstă remarcabilă pentru această specie.

Bette Zirkelbach, director general al Spitalului Țestoase: „Să vezi o țestoasă precum Timmy, care a supraviețuit în oceanele noastre timp de atâtea decenii, iar o femelă adultă aflată la vârsta reproducerii, precum ea, să se întoarcă în mediul ei natural este extrem de important pentru supraviețuirea speciei.”

După săptămâni de tratament, Timmy a fost eliberată în ocean

După săptămâni de tratament, uriașul exemplar s-a pus pe picioare suficient cât să poată fi eliberat înapoi în ocean.

Jim Mooney, Florida House: „Trebuie să le explicăm oamenilor, prin educație, cât de important este mediul înconjurător, atât pentru noi, cât și pentru viitor și pentru copiii care aleargă astăzi pe aici. Despre asta este vorba.”

Țestoasele loggerhead sunt protejate în Statele Unite. Femelele adulte au un rol esențial în menținerea populației - ajung la maturitate în jurul vârstei de 35 de ani. La fiecare 2-3 ani revin pentru reproducere în regiunea în care au eclozat și depun mai multe cuiburi într-un singur sezon.