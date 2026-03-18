Calendar Evaluare Națională 2026. Când încep examenele naționale pentru elevii din clasa a VIII-a

Pentru al doilea an consecutiv, lucrările vor putea fi consultate după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor. Practic absolvenții de gimnaziu vor avea cel puțin 15 minute la dispoziție pentru vizualizarea fiecărei lucrări. Elevii au voie să vină cu un barem printat al Ministerului Educației și Cercetării, pentru proba respectivă, ca să își evalueze cât mai corect nota.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie 2025. Acestea vor fi afișate online, în format anonimizat, și vor rămâne disponibile timp de doi ani, conform ordinului de ministru care stabilește calendarul pentru EN VIII 2026.

Evaluarea Națională 2026 debutează pe 22 iunie 2026, odată cu proba scrisă la Limba și literatura română, care deschide sesiunea de examene pentru absolvenții clasei a VIII-a. Înainte de acest moment, cursurile pentru elevii de gimnaziu se încheie pe 12 iunie.

Primele probe sunt programate la finalul lunii iunie, conform structurii anului școlar, iar înscrierile au loc prin intermediul unităților de învățământ.

Cum se calculează media pentru admiterea la liceu

Pentru admiterea la liceu în anul 2026, criteriul principal îl reprezintă media obținută la Evaluarea Națională de către absolvenții clasei a VIII-a. Această medie de admitere la liceu este calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la probele examenului, fiind exprimată cu două zecimale, fără rotunjire, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Practic, rezultatele de la Limba și literatura română și Matematică determină în mod direct șansele elevilor de a fi repartizați la un anumit liceu.

Pentru liceele vocaționale, modul de calcul al mediei finale diferă, deoarece sunt luate în considerare și probele specifice de aptitudini sau verificare a cunoștințelor. Astfel, pentru profilurile artistic, sportiv și pentru specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, media finală de admitere se stabilește prin formula (3 × APT + MA) / 4. În acest caz, nota de la probele de aptitudini are o pondere mai mare, reflectând importanța abilităților practice.

În cazul profilului teologic, media finală se calculează mai simplu, ca medie aritmetică între nota de la aptitudini și media de admitere: (APT + MA) / 2, acordând o importanță egală ambelor componente.

Pentru profilul militar, accentul cade pe proba de verificare a cunoștințelor, media finală fiind calculată după formula 0,2 × MA + 0,8 × NP. Astfel, performanța la testarea scrisă cântărește decisiv în procesul de selecție.

Când începe înscrierea la liceu în 2026

Procesul de admitere la liceu în 2026 urmează un calendar bine stabilit, care include mai multe etape esențiale pentru elevii de clasa a VIII-a. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere începe pe 13 iulie 2026, iar prima repartizare computerizată a candidaților este programată pentru data de 22 iulie, conform calendarului oficial publicat în Monitorul Oficial. Același document reglementează atât modul de calcul al mediei de admitere, cât și criteriile de departajare în cazul mediilor egale, dar și actele necesare pentru înscrierea la liceu.

Până la data de 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere, documente importante care conțin informații detaliate despre numărul de locuri disponibile în fiecare liceu, specializările oferite, codurile aferente acestora, precum și ultima medie de admitere din anul anterior. Aceste broșuri sunt esențiale pentru orientarea elevilor în alegerea opțiunilor.

În perioada 12 mai – 12 iunie 2026 vor avea loc ședințe de informare dedicate elevilor și părinților, în cadrul cărora vor fi prezentate procedurile de admitere și planul de școlarizare. Aceste întâlniri pot fi organizate atât fizic, în școli, cât și online, prin telefon, e-mail sau videoconferință.

Pe 9 iulie 2026 va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată în funcție de mediile obținute la Evaluarea Națională. Ulterior, între 13 și 20 iulie, elevii, sprijiniți de diriginți și părinți, vor completa fișele de opțiuni în format electronic. După repartizarea din 22 iulie, în intervalul 23–28 iulie, candidații admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Pentru elevii care nu obțin un loc în prima etapă sau nu își depun dosarul, este prevăzută o a doua etapă de repartizare, care începe pe 31 iulie 2026. Aceasta se adresează și absolvenților din seriile anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.

În cazul în care mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face în funcție de mai multe criterii, aplicate în ordine: media generală din clasele V–VIII, nota la Limba și literatura română, nota la Matematică și, dacă este cazul, nota la limba maternă. Dacă toate aceste valori sunt identice, elevii aflați pe ultimul loc vor fi declarați admiși la aceeași unitate de învățământ.

Pentru a asigura accesul echitabil la educație, sunt alocate locuri speciale pentru anumite categorii de elevi. Astfel, fiecare clasă poate beneficia de 1–2 locuri suplimentare pentru elevii de etnie romă și 1–2 locuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Admiterea pe aceste locuri se realizează într-o etapă distinctă, înaintea repartizării generale, iar documentele necesare se depun la școlile de proveniență.

Există și alte situații speciale. Elevii premiați la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute pot fi admiși direct în clasa a IX-a, peste numărul de locuri alocat. De asemenea, elevii care au studiat în spital pot fi admiși fără a susține Evaluarea Națională sau probe de aptitudini. Pentru clasele bilingve, candidații trebuie să susțină o probă de competență lingvistică, cu excepția celor care dețin certificări internaționale echivalate cu nota maximă.

Calendar admitere la liceu 2026

· Până la 4 mai 2026 – Publicarea broșurilor de admitere de către inspectoratele școlare (locuri disponibile, specializări, coduri, ultima medie de admitere din anul anterior).

· 12 mai – 12 iunie 2026 – Ședințe de informare pentru elevi și părinți privind procedura de admitere și planul de școlarizare.

· 9 iulie 2026 – Afișarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

· 13 – 20 iulie 2026 – Completarea fișelor de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

· 22 iulie 2026 – Prima repartizare computerizată a candidaților la liceu.

· 23 – 28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

· 31 iulie 2026 – Începerea celei de-a doua etape de repartizare computerizată (pentru elevii nerepartizați sau care nu și-au depus dosarele).