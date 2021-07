Cazul elevei care a luat 3 la Evaluarea Națională și a primit 5 puncte în plus la contestații. „Am fost zdrobiţi”

Lucrările a peste 18.000 mii de absolvenți de clasa a VIII-a, care au participat la Evaluarea Națională, au fost corectate greșit.

Informația apare într-un document al Ministerului Educației, în care fost centralizate notele după rezolvarea contestațiilor. Cel mai flagrant caz este cel al unei fete din Galați, notată inițial cu 3 la matematică, și cu 8,25 după recorectare. Erorile l-au determinat pe ministrul Educației, să anunțe că își dorește de anul viitor un sistem de corectură electronic.

Alexia Necula a terminat clasa a VIII-a cu zece.

În această fotografie este alături de părinţi, în ultima zi de şcoală, cu diploma pentru premiul întâi. Zâmbetul pe care îl avea i-a fost şters de pe faţă câteva zile mai târziu - când a primit rezultatele de la Evaluarea Naţională.

Roxana Necula, mama elevei: "Atât am auzit, un strigăt: "mami, am luat trei!". Un moment de groază a fost. Am fost zdrobiţi de un sistem bolnav. S-a călcat în picioare, în primul rând, demnitatea unui copil de nouă şi zece."

Laura Amariei, profesor școala 28 Galați: ”Am încurajat-o cât am putut eu de mult să treacă peste această situaţie. Plângea, era un copil distrus.”

Alexia fusese notată cu 3 la matematică şi a făcut contestaţie. După recorectarea lucrării - a primit nota 8,25. Nimeni nu a explicat diferenţa de peste 5 puncte. O greşeală majoră.

Gina Brânzan, inspector școlar general general ISJ Galați: "Sunt doi profesori corectori, întotdeauna. Dacă apar diferenţe mai mari de un punct, atunci intervin şi alţi corectori, la solicitarea preşedintelui comisiei."

Profesorii care i-au dat Alexei - în mod greşit - nota 3 sunt din Vrancea. Inspectoratul şcolar de acolo a deschis o anchetă după ce părinţii fetei au depus o plângere.

Iar cazul Alexiei nu este singular. Un elev de la Liceul Teoretic "Ady Endre" a primit iniţial nota 5,40 la Limba şi literatura română iar după contestaţie - a obţinut 9,05.

În toată ţara, 12.500 de note s-au majorat după contestaţii. Alte aproape 6.000 au scăzut. În total, peste 18.000 de lucrări au fost corectate greşit. Ministrul educației anunţa sancţiuni.

Sorin Câmpeanu, ministrul Educației: "Acolo unde s-au înregistrat diferenţe foarte mari îmi voi permite să urmăresc acea listă cu acei colegi care în mod dovedit au apreciat grosolan diferit faţă de realitatea lucrării voi face în aşa fel încât să nu mai participle la examenul de evaluare."

De regulă, lucrările de la Evaluarea Naţională sunt corectate de profesori care au urmat cursuri speciale de evaluatori. Anul acesta - pentru că nu s-au găsit suficienţi din această categorie - inspectoratele şcolare au apelat şi la alte cadre didactice. Peste 20 de mii de elevi au depus contestaţii în urma Evaluării Naţionale.