Paul Pogba, deranjat de o sticlă de bere în timpul unei conferințe de presă. VIDEO

Ronaldo a înlăturat de lângă el sticlele de Coca-Cola, unul dintre sponsorii EURO 2020, de pe masă la o conferință de presă pe care a susținut-o luni, la Budapesta. “Beți apă!”, a fost îndemnul jucătorului lusitan.

În urma gestului lui Cristiano Ronaldo, gigantul american a pierdut aproximativ 4 miliarde de dolari. Prețul acțiunilor Coca Cola a scăzut cu 1,6% - de la 56,10 dolari, la 55,22.

Marți seară, fotbalistul france Paul Pogba a fost protagonistul unui gest asemănător.

Înainte să răspundă întrebărilor primite de la jurnaliști, Pogba a dat la o parte de pe masă o sticlă de bere Heineken fără alcool, unul dintre sponsorii competiției, al cărei nume se află pe trofeul acordat celui mai bun jucător.

