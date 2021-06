EURO 2020, la București. Meciurile de pe Arena Națională și cum se face accesul fanilor pe stadion

EURO 2020, la București. Arena Naţională este unul din cele 11 stadioane din Europe pe care se vor desfălura meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal între 11 iunie și 11 iulie.

Capitala României găzduieşte patru partide, trei meciuri care vizează confruntări din Grupa C, din care fac parte Austria, Macedonia de Nord, Ucraina şi Olanda, precum şi un meci din optimile de finală ale competiţiei.

Grupa C:

► Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria – Macedonia de Nord

► Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina – Macedonia de Nord

► Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina – Austria

Celelalte trei partide din această grupă, din care mai face parte Olanda, vor avea loc la Amsterdam.

Optime de finală:

► Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F – 3A/B/C

Vom avea parte la București și de un meci mai puternic, din optimi (28 iunie, ora 22:00), între câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C. Franța, Germania sau Portugalia ar putea ajunge în România.



EURO 2020, la București | Meciul 1 - Austria - Macedonia de Nord

La 13 iunie 2021 se desfăşoară, pe Arena Naţională, începând cu ora 19:00, primul meci găzduit de România în grupele unui turneu european de fotbal pentru seniori, partida dintre selecţionatele Austriei şi Macedoniei de Nord. Este prima întâlnire între cele două echipe la un turneu final.

În preliminarii, cele două echipe naţionale s-au confruntat în Grupa G, naţionala Austriei câştigând ambele partide. La 10 iunie 2019, pe Arena Naţională Todor Proeski din Skopje, Austria a câştigat clar cu 4-1. La doar 18 minute de la fluierul de început al partidei, autogolul lui Martin Hinteregger a dus echipa gazdă în avantaj. Înainte de finalul primei reprize, austriacul Valentino Lazaro a egalat (min. 39), pentru ca după pauză Marko Arnautovic să reuşească dubla (min. 62 din penalty şi min. 82). Autogolul lui Egzon Bejtulai, cu doar patru minute înainte de încheierea partidei avea să stabilească scorul final, 4-1 pentru naţionala coordonată de pe bancă, din noiembrie 2017, de germanul Franco Foda, potrivit Agerpres.

Cea de-a doua partidă, desfăşurată la 16 noiembrie 2019, pe "Ernst Happel Stadion" din Viena, s-a încheiat cu victoria selecţionatei gazdă cu scorul de 2-1, golurile fiind marcate de David Alaba (min. 7) şi Konrad Lainer (min. 48), pentru ca în minutul trei al prelungirilor partidei Vlatko Stojanovski să înscrie ultimul gol al partidei.

A fost cea de-a şasea victorie în şapte meciuri pentru echipa antrenată de Franco Foda, care avea să îşi asigure cu 19 puncte calificarea la turneul final al EURO 2020 de pe locul 2 în Grupa G. La cinci puncte distanţă s-a clasat Macedonia de Nord, echipa condusă de Igor Angelovski (din octombrie 2015) încheind grupa, la 12 noiembrie 2020, cu victoria din Georgia cu scorul 1-0. În Grupa G, Macedonia a strâns cinci victorii, patru înfrângeri şi un rezultat de egalitate, iar Austria, şase victorii, trei înfrângeri şi un egal.

Este cea de-a treia participare a naţionalei Austriei la un turneu final de Campionat European în ultimii 12 ani. Cel mai important succes fotbalistic al selecţionatei Austriei la un turneu final de fotbal a fost reprezentat de obţinerea bronzului la Cupa Mondială din 1954, găzduită de Elveţia. Cea mai recentă calificare la un turneu final de campionat mondial s-a înregistrat pentru ediţia găzduită de Franţa în 1998.

EURO 2020, la București | Meciul 2 - Ucraina - Macedonia de Nord

Meciul Ucraina - Macedonia de Nord, desfăşurat la 17 iunie 2021, cu începere de la ora 16:00, este cea de-a doua partidă găzduită de Arena Naţională, pentru faza grupelor de la EURO 2020.

Naţionala Ucrainei, condusă de pe bancă de fostul star al echipelor Dinamo Kiev şi AC Milan, Andrei Şevcenko, participă pentru a treia oară la un turneu final de Campionat European, după EURO 2012 (când a fost co-organizatoare) şi după EURO 2016, însă este pentru prima dată când obţine calificarea câştigând grupa de preliminarii.

În meciurile din preliminarii, echipa coordonată de Andrei Şevcenko a înregistrat şapte victorii şi trei rezultate de egalitate. Este cea de-a cincea confruntare între cele două echipe şi a treia desfăşurată contând pentru Campionatul European. Precedentele două partide au vizat preliminariile pentru EURO 2016, Ucraina obţinând victoria în ambele partide, cu 1-0 la Lvov şi 2-0 la Skopje pentru turneul final găzduit de Franţa.

Cele două reprezentative au disputat şi două partide amicale, la 11 octombrie 2003, la Kiev, încheiată nedecis, cu un scor alb, şi la Skopje, la 31 martie 2004, câştigată de Macedonia de Nord cu scorul de 1-0. Actualul selecţioner al Ucrainei a fost căpitan în ambele partide pentru echipa sa naţională. Precedentul meci disputat de Ucraina în România a fost înfrângerea de la Constanţa, găzduită la 27 martie 2002 de stadionul Gheorghe Hagi, în care selecţionata României s-a impus cu scorul de 4-1.

EURO 2020, la București | Meciul 3 - Ucraina - Austria

Partida Ucraina - Austria se va desfăşura la 21 iunie 2021, cu începere de la ora 19:00 pe Arena Naţională, fiind ultimul meci din Grupa C a EURO 2020 de la Bucureşti. Este cea de-a treia întâlnire între cele două selecţionate, precedentele două partide fiind meciuri amicale, desfăşurate în 2011 şi 2012. Selecţionata Ucrainei a învins Austria cu scorul de 2-1 pe Arena Lvov la 15 noiembrie 2011, pentru ca la 1 iunie 2012, în penultimul meci de pregătire înaintea EURO 2012, Austria să câştige cu scorul de 3-2 în faţa Ucrainei, la Innsbruck.

Meciul 4 | Franța, Germania sau Portugalia ar putea juca la București în Optimi

Ultima partidă găzduită de Arena Naţională în cadrul turneului final al EURO 2020 este confruntarea, din 28 iunie 2021, începând cu ora 22:00, din optimile de finală dintre echipa clasată pe prima poziţie a Grupei F şi echipa clasată pe locul 3 într-una din grupele A, B sau C. Grupa F reuneşte Franţa, Germania, Ungaria şi Portugalia.

Meciurile se vor juca cu spectatori în tribune



Meciurile din faza grupelor organizate pe Arena Națională se vor defăşura cu prezența a 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea Arenei Naţionale, au anunțat autoritățile române.

Pe 28 iunie, în cadrul optimilor al turneului final Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 pot participa spectatori cu până la 50% din capacitatea maximă a tribunelor.

„Între 25-50% din capacitatea spaţiului pot intra doar persoane vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane vaccinate fără schemă completă, dar prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore”, a hotărât Guvernul.

Cum se va face accesul suporterilor pe stadion



Peste provocările inerente aduse de organizarea unei asemenea competiții s-au suprapus încercările dificile la care ne-a supus pandemia. Numărul de fani din tribune a fost redus drastic pentru ca meciurile să se poată disputa sub o formă cât de cât apropiată de realitate.

Cei puțini care vor mai avea acces vor fi triați pe criterii medicale.

Florin Șari: ”Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”.

Dar certificatul de vaccinare cel de boală sau testele nu sunt suficiente. Suporterul care are bilet la meci trebuie să meargă cu biletul și cu unul dintre aceste documente la centrele medicale special amenajate pentru Euro.

Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms.

De-abia după validare respectivul suporter va primi o brățară individualizată care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

Florin Șari: ”Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”.

Suporterii vor plăti 5 lei pentru verificarea documentelor medicale. Asta dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ.

Altfel, trebuie să achite 40 de lei pentru o testare rapidă. Se poate plăti și cu cardul, anunță oficialii.

21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil!

Lista completa a unităților medicale acreditate, se poate consulta AICI.

Ghidul FRF pentru suporterii care vor participa la meciuri

► Descarcă aplicaţia Mobile Tickets App (iOS / Android) şi verifică-ţi biletul.

► Dacă eşti vaccinat, trecut prin COVID-19 sau testat negativ cu 72 de ore înainte de meci, du-te la centrele medicale acreditate şi ia-ţi brăţara de acces (vezi procedura). Poţi obţine brăţara începând de sâmbătă, 12 iunie, ora 8:00, de la unul dintre centrele medicale indicate. Procedura de verificare te va costa 5 lei.

► Dacă nu ai nicio dovadă de imunizare împotriva COVID-19, du-te să te testezi rapid la unul dintre centrele medicale acreditate. Te poţi testa începând de sâmbătă, 12 iunie, de la ora 16:00 până la ora meciului. Ai în vedere, totuşi, că trebuie să fii prezent la stadion cu ceva timp înaintea meciului – scrie pe bilet când. Procedura de testare te va costa 40 de lei. Dacă eşti testat negativ, vei primi brăţara de acces. Dacă vei fi testat pozitiv, nu mai poţi merge la meci, nu primeşti brăţara, dar poţi transfera biletul prin aplicaţie către un prieten, care trebuie să obţină, la rândul lui/ei brăţara.

► Vino la stadion cu cele 3 elemente necesare: bilet, brăţară şi un act de identitate. Altfel, nu vei putea să intri.

► Respectă intervalul de timp de acces în stadion indicat pe bilet.Vei evita astfel aglomerările la intrare şi pe mijloacele de transport.

► Nu veni cu un bagaj mai mare de o coală A4. De asemenea, nu este permis accesul cu umbrele, mâncare sau băutură. Camerele video şi camerele foto profesionale sunt interzise pe stadion.

► De cum ai trecut de poarta stadionului, portul măştii este obligatoriu până când vei pleca după finalul meciului. Adu-ţi măşti de rezervă, în caz că prima se deteriorează. Sunt acceptate doar măşti chirurgicale sau FFP, nu şi cele fabricate din alte materiale textile.

► În interiorul stadionului vei putea să îţi cumperi apă, sucuri şi sandwich-uri. Mâncarea se poate consuma doar în locurile amenajate lângă punctele de vânzare. În tribune vei putea intra doar cu băuturile. Momentele când mănânci sau bei sunt singurele când nu porţi mască. În rest, masca este obligatorie şi trebuie să acopere gura şi nasul. Alcoolul nu e permis în stadion.

► Dezinfectează-ţi mâinile ori de câte ori ai ocazia. În stadion vei găsi dozatoare cu dezinfectant – foloseşte-le! O faci pentru protecţia ta.

► Păstrează-ţi locul indicat pe bilet. Organizatorii au proiectat un sistem de distribuire a biletelor cu asigurarea distanţării care să te protejeze de riscul îmbolnăvirii cu COVID-19. Nu compromite această măsură de siguranţă, este pentru sănătatea ta.

► La încheierea meciului, nu te înghesui. Sunt prevăzute fluxuri de ieşire suficiente astfel încât să nu se producă aglomerare. Voluntarii sunt acolo să te ghideze spre ieşire. Dacă ai respectat toate măsurile epidemiologice de când ai venit la stadion, nu le anula la sfârşit prin îmbulzirea la porţi.

Vei întâlni voluntari în tot perimetrul stadionului, de când intri şi până pleci. Ei sunt acolo să te ajute, să te ghideze.