Interviu cu antreprenorul Mircea Căpățînă. Povestea softului românesc de facturare și contabilitate SmartBill

Mircea este antreprenor de 17 ani de zile.

Andrei Radu: Întrebarea de start este cum v-a venit ideea? Câți ani sunt în spatele SmartBill și de ce te-ai gândit la chestiunea asta, un program de facturare la momentul respectiv.

Mircea Căpățînă: ”Vorbim de anul 2006. În 13 aprilie 2007 am făcut 16 ani de când am lansat SmartBill. Ideea i-a venit lui Radu. Noi suntem trei fondatori: Radu, Ioana și cu mine, noi începusem ca agenție de web design, ne imaginam noi prin 2006, când încă erau lei vechi. Facturile se făceau pe tipizatele alea cumplite. Dacă greșeai ceva, trebuie să scrii mare, anulat și o luai de la capăt. Nu puteai să corectezi. Era o chestie absolut primitivă. Imaginează-ți cum ar fi să faci un raport, cât TVA ai de plătit sau încasat când tu trebuie să lingi hârtii literalmente.

Și eram la o bere cu primul nostru client, care este și colegul meu acum, și zice hai să facem un program, să ne facem facturile noi, ca să nu mai facem pe chestia, că suntem IT, știi, totuși, și după aia poate-l și vindem. Și zis și făcut. Radu și eu am acordat prima versiune de SmartBill din 2007, așa s-a și numit, Smartbill 2007. Am lucrat zi și noapte, multe luni, și am lansat în 13 aprilie progrămelu care era în forma de atunci. Și iată, anul ăsta, am împlinit 16 ani.”

Andrei Radu: De unde numele? Asta apropo de branding și așa mai departe.

Mircea Căpățînă: ” ... când numele firmei este Intelligent IT. Noi credeam despre noi că suntem inteligenți. Cum am început direct de pe băncile facultății, ce atuu-uri aveam noi? Eram inteligenți. Radu au fost și pe la naționale de mate, de fizică, adică asta era, nu eram inteligenți. Smart, inteligent, bill, factură.. Nu voiam să-i punem un nume cu fact și a fost foarte bine, pentru că la vremea respectivă au fost foarte mulți jucători ca noi, deci n-am fost primii nici singurii, în niciun caz. Și au apărut toți cu fac, fac, fac ceva cu factura, facturi.

Noi am fost cu bill și am pus și un smart în față, și a fost foarte tare că Bill nu este doar factură în engleză, este și un personaj. Am avut și un personaj, și multă lume zicea de contabilul ăla. Uite, tu chiar semeni un pic cu personajul ăla, cu Bill.”

