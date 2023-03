Daniel Crăciun, CEO și fondator Lensa, despre parcursul companiei. „Totul a început ca o joacă. Nu a fost ideea mea”

Daniel Crăciun a fondat Lensa în 2013, iar astăzi, compania pe care o conduce, se poziționează între principalii jucători de optică medicală din România.

Andrei Radu, CEO și fondator GPeC: Ai început la 16 ani. Cu ce? Care a fost prima tentativă de antreprenoriat?

Daniel Crăciun, CEO Lensa: „Prima tentativă a fost partea de web development. La 16 ani am urmat un curs și am învățat să fac site-uri. Deci, la 16 ani, am început oficial în zona de antreprenoriat. La 18 ani și o săptămână am deschis prima companie și, de atunci până la Lensa, în 2013, am eșuat de șase ori, sau aș putea spune că am învățat din șase business-uri. Am început web development, web design, după care m-am dus pe zona de covrigării, am avut zonă, după aia, de panificație, după care m-am ocupat cu piese auto, produse naturiste, Plafar, și ultimul a fost cu bijuterii cu cristale Swarovski”.



Andrei RaduCEO și fondator GPeC: Cum ți-a venit ideea de Lensa?Cu ce resurse ai pornit la drum.

Daniel Crăciun, CEO Lensa: „Nu a fost ideea mea. Eram cu două prietene la 18 Embassy și una dintre ele mi-a spus ‘Ai văzut ultimul film al Angelinei Jolie? Păi care? Salt. Și ai văzut că a fost dublu agent și, la un moment dat, și-a schimbat părul și și-a pus și lentile colorate? Toate fetele care au ochi căprui, își doresc ochi verzi. Toate își doresc asta. Ați cumpăra voi așa ceva? Da‘. Și, practic, așa a început totul, ca o joacă”.

Mai multe informații despre parcursul Lensa, dar și despre CEO-ul companiei, în VIDEO atașat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 14-03-2023 09:59