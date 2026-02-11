Câte radiații încasăm la un CT performant, care privește maxilarele? Câte radiații luăm într-un zbor intercontinental cu avionul. Tehnicile moderne de imagistică aduc informații vitale pentru tratament.

CT-ul făcut maxilarelor determină volumul osos, dar și densitatea oaselor în care stau dinții. Informațiile sunt importante pentru viitoarele lucrări dentare.

Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog, implantologie: „Ne permite să vizualizăm repere vasculo-nervoase, sinurile maxilare și orice leziuni ascunse în os. Doza de radiații de la acest tip de CT din stomatologie este comparabilă cu doza primită la o radiografie panoramică a cavității orale. Doar puțin mai mare. Doza de radiații primită la o panoramică este de 10-20, iar la CT de 30-100. Asta e comparabil cu un zbor continental de aproximativ 2 ore, e similar cu doza de radiații primită la o panoramică. Iar un zbor intercontinental deja excede zona de radiații dintr-un CT”.

Un zbor transcontinental, mai lung așadar, înseamnă deja o cantitate mult mai mare de radiații decât la CT-ul maxilarelor.

Teodor Petru Ștefan Dinescu, medic implantologie: „El formează niște imagini 3D ale oaselor maxilare cu informații exact despre structura osoasă, să putem alege cu precizie tipul de implanturi și poziția în care acestea vor fi inserate”.