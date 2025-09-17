Obezitatea la copii nu se tratează cu interdicții alimentare, ci prin controlul hormonilor. Explicațiile medicilor

Copilul se îngrașă? Din păcate, senzația de sațietate nu se va mai manifesta normal. Aflăm de ce în copilărie nu vorbim despre diete, ci despre controlul hormonilor.

În creier, găsim două circuite. Unul – mărește apetitul. Altul – îl blochează. Doi hormoni se joacă cu senzația de foame și de sațietate: grelina și leptina.

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: „Când sunt nemâncat încep să cresc grelina. Și leptina rămâne în zona inferioară. Când mănânc, grelina scade și crește leptina. Ele sunt într-o contrabalansare constantă.”

Odată ce apare grăsimea abdominală și obezitatea, aceste circuite hormonale sunt date peste cap.

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: „Când țesutul adipos crește și încep să sufăr de obezitate, leptina nu mai acționează la nivel central și nu-și mai face efectul. Am un nivel mare de hormoni, de leptină în sânge, dar nu acționează și nu mai apare senzația de sațietate.”

În copilărie, obezitatea se evaluează de către medicul endocrinolog. Și se tratează apoi, ținând cont de toți acești hormoni.

Medicul endocrinolog cere inclusiv testare genetică. Aceasta arată dacă cel mic se îngrașă pentru că are un defect genetic sau nu.

Dr. Delia Sabău, medic specialist genetică medicală: „E foarte bine să diferențiem un pacient genetic de un pacient negenetic. Sunt drumuri diferite pentru că, dacă avem un pacient genetic, testarea țintă e importantă să vedem dacă ne uităm și la altceva. De exemplu, se recomandă și să se ducă și la un cardiolog pediatru.”

În copilărie, greutatea prea mare nu se tratează cu diete și nici cu interdicții. Începe de la diagnostic. Iar apoi medicul va încerca să controleze toți acești hormoni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













