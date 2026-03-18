Este martie, deci începe tratamentul împotriva alergiei la ambrozie. Planta înflorește spre finaul verii și produce reacții alergie la categoria 20-50 de ani.

Simptomele severe nu se tratează însă corect la finalul verii, ci începând din această lună. Explicăm motivele.

Vara și toamna aveți reacții alergice la ambrozie. Acum se începe tratamentul ca acesta să fie eficient. Ne explică medicul alergolog Brândușa Petrușescu:

Brânduşa Petruțescu Spitalul Universitar de urgență București: ”În martie dăm startul – tot așa se ia o tabletă sub limbă, timp de 3 ani și rezultatele se văd timp din primul sezon. Se recomandă continuu, înainte era cu pauză, dar s-a dovedit că e mai eficient dacă nu întrerupi și dacă s-a terminat sezonul de ambrozie se administrează sub limbă”.

Sistemul imunitar va tolera astfel alergenul. Nu vor mai apărea reacții alergice. Tratamentul e singurul, care vindecă alergia.

Medicamentele se administrează sub limbă deoarece absorbția e rapidă, direct în sânge. Și tot sub limbă găsim celulele T reglatoare în concentrație mare. Acestea intră în contact cu alergenul și devin tolerante prin tratament.

Brânduşa Petruțescu Spitalul Universitar de Urgență București: ”Dacă îi facem desensibilizare scade, riscul de a dezvolta astm. Scade răspunsul alergic inclusiv la nivelul mucoasei bronșice, iar dacă e deja astmatic, scade necesarul de medicație pentru astm”.

În sezonul alergiilor, cei mai mulți își administrează incorect picături de nas în speranţa că vor putea respira mai bine. Picăturile de nas nu tratează alergia.

Picăturile vasoconstrictoare, care se administrează în nas, împiedică sângele să circule normal. Alterează apărarea locală. Așa apar infecții respiratorii MAI DES.

Adina Popescu medic primar ORL: ”Dintr-o săptămână, cel puțin 10 pacienți vin cu acesta rinită iatrogenă, dată de picături. Cel puțin 10, dar e puţin 10, sunt mai mulți care vin cu aceste dependențe de picături, sunt substațe extrem de agresive și primele recomandate la farmacie”.

Cu picăturile vasoconstrictoare administrate în nas, inflamația alergică persistă.