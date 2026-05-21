Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depăşeşte 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei.

Instalaţiile lovite asigură peste 30% din producţia rusă de benzină şi aproximativ 25% din producţia de motorină.

Atacurile afectează producția Rusiei

Ministerul rus al Energiei nu a comentat informaţiile.

În contextul deteriorării situaţiei, Moscova a introdus deja o interdicţie privind exporturile de benzină, valabilă din aprilie până la finalul lunii iulie.

Printre rafinăriile afectate se numără unitatea din Kirişi, una dintre cele mai mari din Rusia, rafinăria din Moscova, precum şi instalaţiile din Nijni Novgorod, Riazan şi Iaroslavl.

Rafinăria Kirişi, cu o capacitate anuală de 20 de milioane de tone, este complet oprită din 5 mai, potrivit surselor Reuters.

De asemenea, rafinăria NORSI din Nijni Novgorod, cu o capacitate de 17 milioane de tone anual, a fost atacată pe 20 mai, iar situaţia operaţională rămâne neclară.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci şi conducte şi depozite petroliere.

Loviturile au redus producţia de petrol a Rusiei, al treilea mare producător mondial după SUA şi Arabia Saudită, şi cresc presiunea asupra bugetului federal rus, unde veniturile din petrol şi gaze reprezintă aproximativ un sfert din încasările statului.