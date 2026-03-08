Peste un kilogram de calciu găsim în oase, în sânge și în lichidul în care trăiesc celulele. Ne mișcăm datorită acestui mineral. Mineralele nu pot fi produse de organismul uman. Le luăm din alimente și din apă minerală.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Creierul este cel care comandă tot, dar calciul este acel ceva care asigură transmiterea comenzilor de la creier în tot organismul, nu ne referim doar la miscările pe care le controlăm noi, ci și la mișcările involuntare transmise – bătăile inimii, respirația, mișcarea intestinelor”.

O porție de produse lactate pe zi asigură necesarul de calciu.

Sodiu și potasiu, de o parte și de alta a membranei ficecărei celule, asigură așa numitul echilibru electrolitic. Fiecare bătaie a inimii ne spune că în interiorul celulelor găsim potasiu. În exterior găsim sodiu. Din echilibrul celor două minerale apare curent electric. Inima are bătăi regulate. Sodiul și potasiul sunt implicate în generarea impulsurilor electrice ale inimii ori ale creierului.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Sunt esențiale atât în transportul nutrienților din extrerioul celulei în celule și pentru transportul produselor de excreție celulară. Pe baza diferenței de polaritate pe care o fac ne bate inima”.

Toate alimentele conțin sodiu și potasiu. Este argumentul pentru care recomandăm puțin din toate.

Rinichii sunt cei care impun porții zilnice de vegetale, deoarece în fructe și legume găsim optim potasiu.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „În fiecare zi, ar trebui să mâncăm recomandabil de 3 ori pe zi câte o porție de fructe sau legume crude. De exemplu, un măr e o porție sau o portocală. Nu putem trăi fără potasiu. Potasiul fiind prea puțin de data asta este un factor, care nu permite musculaturii vaselor să se relaxexe și e un factor de întreținere a tensiunii arteriale mari, dacă potasiul e prea mic!”.

Corespondent PRO TV: „Minerale în... urme se numesc cele aflate în cantități mici în organismul uman. Dar nu putem trăi fără ele. Luăm exemplul fierului. Datorită acestuia respirăm. Fierul din celulele roșii fixează oxigenul din aer și îl transportă în organism. Adică respirăm. Și tot fierul elimină dioxidul de carbon”.

Luăm fier în md eficient din carne. Fierul pe care îl conțin vegetalele, indiferent de cantitate are puțină importanță pentru organismul uman.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „La fiecare masă să mâncăm ceva verde - că e frunză sau castravete - ceva verde ne face bine”.

Acesta deoarece legume și frunzele verzi conțin și restul mineralelor găsite în organismul uman în cantități mici. Dar care sunt vitale. cupru, cobalt, iod, flor, seleniu zinc, magneziu și crom.

Electroliții - aceste analize de sânge arată nivelul de sodiu, de potasiu, calciu ori magneziu din organism. Pentru că valorile să fie normale, rinichii trebuie să funcționeze bine. Când nu funcționează bine, apar fluctuații nedorite ale acestor electroliți. Pot apărea secundar aritmii, bătăi neregulate și periculoase ale inimii.