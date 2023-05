Un caz la 50 de milioane. O femeie cu două utere a devenit mamă de gemeni, deși copiii au fost concepuți prin metode diferite

O femeie cu două utere a devenit mamă de gemeni , deși micuții au fost concepuți prin metode diferite: unul prin fertilizare in vitro, iar celălalt în mod natural.

Madeline Kaklikos, 24 de ani, și soțul ei, Jon, 27 de ani, au devenit părinți după ani la rând de încercări, informează Metro.

Medicii au descris cazul lui Madeline - o femeie originară din Melbourne, Australia - ca fiind unul la 50 de milioane, datorită faptului că micuții Cole și Nate au fost concepuți prin metode diferite, iar fiecare dintre ei s-a dezvoltat într-un alt uter.

Madeline a descopertă că are o afecțiune congenitală rară numită didelfie uterină (o femeie se naște cu două utere) în 2020, când ea și soțul ei au încercat să aibă un copil, dar nu au reușit acest lucru.

Inițial, Madeline și John au crezut că nu vor deveni niciodată părinți. Apoi, ei au apelat la fertilizarea in vitro. La un moment dat, au primit o veste uluitoare: medicii i-au anunțat că vor avea doi copii.

"După zece runde de tratament de fertilitate și ani de încercare de a rămâne însărcinată, nu mi-a trecut niciodată prin minte că voi rămâne însărcinată în mod natural în timp ce făcem FIV.

Fusesem diagnosticată cu PCOS în 2017, când aveam 18 ani, și știam că va fi dificil să concep copii.

Cu toate acestea, în timpul unei ecografii, s-a descoperit că am de fapt două utere și am fost diagnosticată cu didelfie uterină", a declarat Madeline.

Tânăra a aflat că urma să devină mămică în luna iunie a anului trecut.

"În momentul în care am fost sunată, era împreună cu John, părinții mei și fratele meu. Toți am izbucnit în urale și am început să ne îmbrățișăm în timp ce lacrimile ne curgeau pe fețe", a spus Madeline.

La controlul de 10 săptămâni, Madeline a aflat că, de fapt, așteapta gemeni. Celălalt copil se afla în uterul în care nu se făcuse fertilizare in vitro.

"Eu și Jon ne-am uitat unul la altul cu neîncredere totală.

Medicii ne-au explicat că șansele de a avea un copil într-un uter și altul în celălalt doilea sunt de 1 la 50 de milioane.

Ne-am dat seama că au fost concepuți în momente diferite și în moduri diferite. Unul dintre ei a fost conceput prin FIV, iar celălalt a fost conceput în mod natural", a afirmat Madeline.

Sarcina a fost clasificată ca fiind cu grad ridicat de risc, motiv pentru care Madeline s-a aflat sub monitorizare constantă, iar medicii au programat-o pentru cezariană.

Gemenii au venit pe lume la 20 februarie, la 34 de săptămâni.

"Când mi-am ținut bebelușii în brațe pentru prima dată, am simțit că inima îmi va exploda. Era tot ceea ce visasem", a mărturisit Madeline.

La scurt timp după ce au venit pe lume, Cole și Nate au primit îngrijiri medicale speciale. După 17 zile de spitalizare, micuții au fost externați.

