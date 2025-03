Ce vrea să facă Victor Ponta cu privire la tragedia de la Colectiv dacă ajunge președinte. ”Am un regret”

Victor Ponta recunoaște că trebuia să-și dea demisia din funcția de prim-ministru după tragedia de la Colectiv, din 2015, dar a simțit nevoia să adauge că ”ulterior s-au întâmplat multe nenorociri și n-a mai demisionat nimeni”.

Pe de altă parte, Ponta promite că va desecretiza toate documentele care au ajuns la președintele României cu privire la tragedia Colectiv, fără a explica însă relevanța unui astfel de demers.

În fine, legat tot de Colectiv, premierul de atunci și candidatul de azi Victor Ponta spune că are ”un regret” după înfiorătoare tragedie de atunci așa cum ar avea ”oricând se pierde o viață”.

”Oricând se pierde o viață am un regret enorm”

Andreea Esca: Credeți că s-a făcut dreptate pentru ce s-a întâmplat la Colectiv?

Victor Ponta: Nu. Și sunt absolut hotărât și îmi iau și un angajament. În momentul în care voi ajunge președinte voi desecretiza absolut toate notele și documentele care au ajuns la președintele României legate de tragedia cumplită de la Colectiv.

Cred că, dincolo de demisia pe care trebuia să mi-o dau, cineva din statul român trebuie să răspundă când se întâmplă o nenorocire. Ulterior, s-au întâmplat multe nenorociri și n-a mai demisionat nimeni. Dar, dacă mă întrebați de adevăr și de dreptate, cred că trebuie desecretizate absolut toate notele, sunt foarte multe acolo ne... Domnul Iohannis a plecat fără să le facă public și le voi face eu.

Andreea Esca: Dumneavoastră aveți vreun regret referitor la acel moment?

Victor Ponta: Bineînțeles că am un regret, oricând se pierde o viață am un regret enorm și am și acum, când mă gândesc că, la 10 ani după, când Doamne ferește -nu dacă – se întâmplă o nenorocire și avem trei pacienți arși, singurul lucru e să-i suim într-un avion pentru că nu avem finalziate spitalele pentru arși.

