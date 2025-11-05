Cancerul de sân poate fi detectat timpuriu prin investigații regulate. Ecografia și mamografia salvează vieți anual

Dacă nu v-ați făcut analize anul acesta, e timpul pentru investigațiile medicale de bază. În cazul femeilor, este obligatorie ecografia la sân, chiar dacă nu aveți vreo neplăcere. Se face de la vârsta de 20 de ani.

Dacă medicul radiolog vede formațiuni suspecte în sân, va recomanda puncție-biopsie. Biopsia este singurul diagnostic de certitudine, de asemenea, dă informații la ce fel de tratament va răspunde formațiunea găsită.

Formațiunile suspecte se investighează prin puncție-biopsie

O femeie din opt va face cancer de sân de-a lungul vieții. Din acest motiv, vorbim despre un organ supus riscului. Din acest motiv, investigațiile imagistice ale sânului se fac anual, chiar dacă vi se pare că nu aveți nicio problemă.

Investigațiile regulate - ecografia, la orice vârstă, și mamografia, după 40 de ani - fac ca această boală să fie descoperită în stadiu incipient. Când e perfect tratabilă.

O formațiune suspectă, descoperită în sân, are nevoie de puncție-biopsie, ghidată ecografic sau mamografic. Uneori însă, medicul vede doar așa-numitele microcalcificări, acumulări de calciu.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: „Indicația de puncție-biopsie pleacă de la medicul radiolog pentru că el a efectuat investigațiile ecografice și mamografice. Dacă la mamografie vedem microcalcificări, sunt rotunde, uniforme, egale, dispersate în ambii sâni - vorbim de microcalcificări benigne, care nu necesită biopsie. Dacă vorbim de microcalcificări diferite ca aspect, multe într-o zonă, asimetrice, singura modalitate prin care putem să vedem ce sunt este puncția-biopsie.”

Medicul radiolog poate observa modificări subtile. Adică doar o arhitectură modificată a țesutului mamar. Și în acest caz, e necesară puncția-biopsie.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: „Există și o tehnică, care ne ajută să determinăm distorsiunea arhitecturală, este mamografia cu tomosinteză. Presupune o feliere a sânului, ne ajută să vedem în grosimea lui și pune în evidență aceste distorsiuni arhitecturale.”

Biopsia stabilește tipul de boală și tratamentul

Dr. Dragoș Median, medic primar oncologie medicală: „Oncologul are rolul de a integra toate informațiile, care sunt foarte multe, și de imagistică, și de anatomie patologică, și de imunohistochimie și de genetică și de a găsi împreună, oncologul, chirurgul și radioterapeutul, strategia adecvată fiecărei paciente. Sunt două lucruri importante în oncologie - unul de stadiu, dar lucrurile nu se opresc aici. Celălalt e legat de biologia bolii, de cât de agresivă e boala.”

Cancerele de sân descoperite la început sunt curabile. Pot fi descoperite la început doar dacă mergeți la investigații regulate.

