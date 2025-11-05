Cancerul de sân poate fi detectat timpuriu prin investigații regulate. Ecografia și mamografia salvează vieți anual

Doctor de bine
05-11-2025 | 09:01
×
Codul embed a fost copiat

Dacă nu v-ați făcut analize anul acesta, e timpul pentru investigațiile medicale de bază. În cazul femeilor, este obligatorie ecografia la sân, chiar dacă nu aveți vreo neplăcere. Se face de la vârsta de 20 de ani.

autor
Știrile PRO TV

Dacă medicul radiolog vede formațiuni suspecte în sân, va recomanda puncție-biopsie. Biopsia este singurul diagnostic de certitudine, de asemenea, dă informații la ce fel de tratament va răspunde formațiunea găsită.

Formațiunile suspecte se investighează prin puncție-biopsie

O femeie din opt va face cancer de sân de-a lungul vieții. Din acest motiv, vorbim despre un organ supus riscului. Din acest motiv, investigațiile imagistice ale sânului se fac anual, chiar dacă vi se pare că nu aveți nicio problemă.

Investigațiile regulate - ecografia, la orice vârstă, și mamografia, după 40 de ani - fac ca această boală să fie descoperită în stadiu incipient. Când e perfect tratabilă.

O formațiune suspectă, descoperită în sân, are nevoie de puncție-biopsie, ghidată ecografic sau mamografic. Uneori însă, medicul vede doar așa-numitele microcalcificări, acumulări de calciu.

Citește și
hipertensiune arteriala
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: „Indicația de puncție-biopsie pleacă de la medicul radiolog pentru că el a efectuat investigațiile ecografice și mamografice. Dacă la mamografie vedem microcalcificări, sunt rotunde, uniforme, egale, dispersate în ambii sâni - vorbim de microcalcificări benigne, care nu necesită biopsie. Dacă vorbim de microcalcificări diferite ca aspect, multe într-o zonă, asimetrice, singura modalitate prin care putem să vedem ce sunt este puncția-biopsie.”

Medicul radiolog poate observa modificări subtile. Adică doar o arhitectură modificată a țesutului mamar. Și în acest caz, e necesară puncția-biopsie.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: „Există și o tehnică, care ne ajută să determinăm distorsiunea arhitecturală, este mamografia cu tomosinteză. Presupune o feliere a sânului, ne ajută să vedem în grosimea lui și pune în evidență aceste distorsiuni arhitecturale.”

Biopsia stabilește tipul de boală și tratamentul

Dr. Dragoș Median, medic primar oncologie medicală: „Oncologul are rolul de a integra toate informațiile, care sunt foarte multe, și de imagistică, și de anatomie patologică, și de imunohistochimie și de genetică și de a găsi împreună, oncologul, chirurgul și radioterapeutul, strategia adecvată fiecărei paciente. Sunt două lucruri importante în oncologie - unul de stadiu, dar lucrurile nu se opresc aici. Celălalt e legat de biologia bolii, de cât de agresivă e boala.”

Cancerele de sân descoperite la început sunt curabile. Pot fi descoperite la început doar dacă mergeți la investigații regulate.

Sursa: Pro TV

Etichete: cancer, mamografie, cancer la sân,

Dată publicare: 05-11-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp
Stiri Sanatate
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp

Sărbătorile au sosit, iar odată cu ele și petrecerile, orele de socializare și alte întâlniri care, de obicei, oferă o abundență de cocktailuri, bere și vin.

Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Cum tratăm hipertensiunea care nu reacționează bine la medicamente ne spune medicul de radiologie intervențională, Rareș Nechifor în emisiunea Doctor de bine.  

(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul
Doctor de bine
(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul

Cum ne ajutăm în bine hormonii la intrarea în anotimpul rece? Ne răspunde la întrebare medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu, în emisiunea Doctor de bine.

Recomandări
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28