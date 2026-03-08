Împotriva acestei bolii infecțioase avem vaccin. În caz de AVC la vârste mici, tratamentul dă rezultate bune, exact ca în cazul adulților, doar în primele 4-6 ore de la apariția simptomelor.

O lovitură la nivelul gâtului, mai exact la nivelul arterelor carotide, poate provoca unui copil accident vascular cerebral. Și, frecvent, inflamațiile vaselor de sânge din creier provoacă AVC. Le determină varicela sau vărsatul de vânt.

Corespondent PRO TV: „Varicela sau, popular, "vărsat de vânt", este o boală infecțioasă provocată de virusul varicelo-zosterian. Virusul se transmite prin aer, ca o răceală, iar boala presupune febră foarte mare și erupție cutanată. Prevenția eficientă se face prin vaccinare”.

Vaccinul nu este însă în schema națională de vaccinări, așadar ar trebuie făcut la inițiativa părinților. Principalul motiv pentru acest vaccin? În copilărie și adolescență, varicela poate provoca AVC, o dramă în interiorul creierului.

Medicul Catrinel Iliescu conduce neurologia pediatrică la Spitalul „Alexandru Obregia”. Aici vin cele mai multe cazuri anual.

Conf. univ. dr. Catrinel Iliescu, medic primar neurolog: „Varicela este asociată cu apariția acestei vaculopatii focale, care duce la AVC, există vaccin pentru varicelă.Este o asociere dovedită că există”.

Cum recunoaștem AVC-ul la copil?

Conf. univ. dr. Catrinel Iliescu, medic primar neurolog: „E același fast ca la adult - adică vezi fața asimetrică. Nu mai are mișcări simetrice, cade fața, cade un braț. Nu mai vorbește cum trebuie și trebuie să suni la 112 cât mai rapid. Poți să ai această succesiune, dar la copil poate să nu fie AVC, multe alte evenimente mimează. E mai complicat decât la neurologia de adult și la adult”.

În 4-6 ore de la apariția simptomelor, copilul trebuie să primească tratamentul corect, să nu rămână cu deficite.

Conf. univ. dr. Catrinel Iliescu, medic primar neurolog: „Asta e și la adult când faci infarct, obții o ameliorare, dar infarctul tot l-ai făcut și e important să limitezi dimensiunea dezastrului. La copii, situația ar putea fi mai fericită într-un fel, au fost copii care nu mai mișcau mâna sau piciorul și evoluția a fost bună. Legat și de varicelă și de această vasculopatie a vaselor, care afectează un anumit teritoriu al vasului de sânge, copiii recuperează mai repede, teritorii vaculare implicate nu au un atât de mare impact funcțional”.

Corespondent PRO TV: „Dacă observați fața, care devine asimetrică, a unui copil și pe aceeași parte mâna și piciorul nu par să mai fie ușor mișcate, că părinte sau educator când sunați la 112 trebuie să spuneți alertă de AVC. Aceasta deoarece spitalul în care vă fi dus copilul să fie DEJA pregătit să trateze un posibil AVC, până când vine copilul cu ambulanța. Tratamentul are rezultate optime în 4-6 ore de la debutul simptomelor. Așadar timpul este vital!”.