Alimentul care nu conține calorii, ba chiar le consumă. „Doctor de bine” explică

Doctor de bine
07-09-2025 | 11:02
Singurul aliment care nu contine calorii este apa. Și chiar consumă. Odată ce bem, intestinul de mișcă și consumă energie. Iar absorbția apei înseamnă tot consum energetic.

autor
Andreea Groza

Zero calorii conține apa. Culmea, consumă calorii odată ce o beți. Iată cum:

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Apa e considerată și aliment, începând cu ingestia, deglutiția, transferul apei prin esofag, stomac, intestin se fac cu mișcare musculară, care consuma energie.”

Apa întră în celule prin așa numita presiune osmotică. Iar consumă energie.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „De aceea se consideră apa ca fiind un miracol al nutriției. Nu trebuie să fac nimic decât să beau apă. Est posibil sa îti fie sete Și creierul să perceapă că îi e foame, de aceea când crezi că ți-e foame, prima oara bea apă. Doi - senzația de sațietate, care apare. Stomacul percepe imediat că bei apa, se destind receptorii de presiune imediat și ai senzația de prea plin.”

Singura precauție în privința acestui lichid vital este să-l beți încet, încet, după efort. În timpul efortul fizic, crește tensiune arterială. O cantitate mare de apă după efort o scade brusc. Crește riscul accidentului vascular. În timpul efortului fizic apa se bea puțin câte puțin, pe tot parcursul efortului. La finalul efortului beți la propriu strop cu strop. Chiar dacă simțiti că vreți toată sticla de apă.

Hipotalamusul este centrul de comandă din creier. Când nu beti apă o vreme, receptorii din vasele de sânge îi spun că tensiunea scade și nivelul de sare este ridicat. Din această cauză, hipotalamusul crește secreția hormonului anti-diuteric. Vasele de sânge se contractă și presiune sângelui revine la normal. Hormonul anti-diuretic îi spune rinichiului să absoarbă apa și să rețină săruri.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie chimică și Biotehnologii: „Dacă ne referim strict la hidratare, se face cu apă și supe, ciorbe. Pentru că sunt soluții în apă de nutrienți, pe care organismul îi poate folosi. În carnea de pui și implicit în supa respectivă există un derivat natural de interferon, foarte puternic. Este de ajutor pentru sistemul imunitar și pentru organism.”

Câte o cană de apă pe oră e ceea ce vă cer și rinichii. Nu apă băută dintr-o dată.

Când scăpăm de 10 % din greutatea corporală, hipertensiunea va scădea automat. Celulele grase de pe abdomen cresc tensiunea pentru că strâng vasele.

