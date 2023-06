Anca Maftei, psiholog și psihoterapeut: ”Tot ceea ce au trăit strămoșii noștri vine sub o altă formă”

La ”Dive Deep” avem de fiecare dată un subiect de dezvoltare personală, tratat cu un invitat, iar acum, în acest episod, se vorbește despre ”challenges bring strength” sau forța pe care o căpătăm din provocările pe care le întâlnim în viață.

Ștefan Hamza: Anca, conform tradiției acestei emisiuni, invitatul anterior ți-a lăsat ca moștenire o întrebare: ”Dezvoltarea inteligenței artificiale, sunt curios cât se va aplica și - dacă se va aplica - până la ce nivel, pentru că lucrurile sunt extraordinare, ce se întâmplă astăzi. Și cum ar vedea lucrurile peste 5 ani, peste 10 aniși cât de aplicabilă e pe mai multe, pe mai multe domenii?”

Anca Maftei: Nu este în niciun caz domeniul meu de expertiză.

Ștefan Hamza: Dar poți vorbi cumva în domeniul tău?

Anca Maftei: ”Sigur că da. Sunt convinsă că orice fel de schimbare, pentru mine și în forma în care eu percep asta, ca fiind întotdeauna pozitivă. Aleg să văd lucrurile în felul acesta. Și nu doar pentru că am decis, ci asta mi-a arătat lucrul cu peste 15.000 de persoane. De fiecare dată am văzut cu ochii mei că orice fel de inferență, orice fel de element nou adăugat a fost spre binele sistemului, spre evoluție. Așa cum suntem construiți de către însăși natura, la fel cumva, într-o altă formă, natura a generat și acest nou aspect în viețile noastre.

Sunt convinsă că trăim o revoluție, sunt convinsă că ne va impacta major și sunt convinsă că depinde doar de noi să ne gestionăm temerile, fricile, astfel încât să facem tot ce este mai bun pentru viitorul umanității. Depinde din nou de omul din oglindă, e necesar să ne uităm la noi și să folosim cât se poate de bine orice fel de instrument ne lasă viața.”

Ștefan Hamza: E un răspuns foarte bun. Acum am eu o întrebare pentru tine. Am stat și m-am gândit ceva timp la întrebările pe care vreau să ți le pun, pentru că voiam cumva să șlefuiesc complet o nouă arie pe care nu am acoperit-o până acum în emisiune. De ce unii oameni au o viață mai dificilă, iar alții au viață mai ușoară. Și mă refer aici la cazuri extreme, nu mă refer la cum credem noi că avem o viață mai grea. Efectiv cazuri extreme, nu știu, copii din Africa sau oameni bolnavi.

Anca Maftei: ”Este o provocare și pentru mine, ca specialist, și pentru mine, ca ființa umană. Am căutat răspunsuri peste 20 de ani, atât în filozofie, cât și mai ales în psihologie și în psihoterapie. Și toate drumurile m-au dus la o încărcătură a, să zic așa, aspectelor trecute pe care, iată, noi, cei de astăzi, le retrăim.

Astfel, există o moștenire genetică, o moștenire transgenerațională pe care o readucem în prim plan prin viețile noastre prezente. Deci, iată trecutul, cu ghilimele de rigoare, influențează generațiile viitoare. Tot ceea ce au trăit strămoșii noștri vine sub o altă formă, tocmai pentru a fi integrat în viețile noastre.

Deci este un, să zic așa, un continuu de lecții care apar transgenerațional și iată, munca mea m-a atras inclusiv în niște zone care sunt un pic la limita psihologiei clasice și un pic îmbrățișează parapsihologia și mergem un pic către zona în care poate există alte vieți, o altă încărcătură cu care noi venim și iată, se manifestă astăzi rezultatul diferitelor acțiuni, gânduri și emoții pe care la un moment dat le-am manifestat. Deci, iată, totul este interconectat, asta am văzut în munca mea, totul are legătură cu ceva din așa-zisul trecut, totul are legătură cu rădăcinile sistemului din care noi venim. Deci, dacă la un moment dat a existat o suferință și, iată-ne, suntem la mai puțin de trei generații de cei care au trăit războiul, noi astăzi trăim războaie și alte războaie.

La un moment dat, urmașii acelor oameni vor reitera în viața lor aceleași suferințe, aceleași întrebări, aceleași dureri. Până când cineva, undeva, în neam, va lua decizia ca tot ceea ce a fost să se transfigureze în iubire, în dragoste, în lumină, în adevăr, în compasiune față de noi înșine și față de toate ființele vii. Deci este la un moment dat cumva ca o cerință a sistemului de a transcede și de a merge în cu totul altă lume, o lume a frumosului, o lume a unității, o lume a integralității. Și ăsta este drumul pe care eu personal am ales să merg. Și iată, suntem din ce în ce mai mulți oameni care căutăm adevărul, lumină, bunătatea, principiile cele mai, cum să spun, înalte, cum sunt compasiunea, încrederea în celălalt și, ce să zic, prezența. A fi.”

