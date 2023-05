Raluca Anton, doctor în psihologie, primul invitat al noii emisiuni Dive Deep: ”Mintea noastră are un mecanism foarte parșiv”

La Dive Deep vom avea de fiecare dată un subiect de dezvoltare personală, tratat cu un invitat, iar acum, în acest prim episod, tema de discuție este: ”challenges bring growth”!

Adică vorbim despre forța pe care o căpătăm în urma provocărilor pe care le întâlnim în viață.

Ștefan Hamza: Care au fost cele mai importante lucruri pe care le-ai pierdut în procesul de a urmări lucrurile pe care ți le dorești sau în procesul de a ajunge aici?

Dr. Raluca Anton: ”Cred că unele dintre lucrurile pe care le-am pierdut sunt părți din mine și cred că e firesc să se întâmple așa. Atunci când îți stabilești niște planuri, niște vise, îți setezi niște intenții și-ți îndrepți atenția înspre anumite lucruri, începem să ne transformăm, iar acele transformări cred că este necesar să vină la pachet cu a renunța la părți din noi. Și asta doare foarte tare.”

Ștefan Hamza: Dar regreți?

Dr. Raluca Anton: ”Sunt momente în care regret de cele mai multe ori. Momentele în care regret sunt momente în care e foarte greu, momente în care mi-e greu să mă adun, mi-e greu să-mi reamintesc de ce fac ce fac. Dar un lucru pe care l-am învățat și l-a învățat mult în ultimii 2-3 ani este că mintea noastră are o un mecanism foarte parșiv, are impresia că atunci când e greu, ceea ce urmează să se întâmple este rău. Și ceea ce învățăm tot repet în ultima perioadă este că dacă e greu, nu înseamnă că e și rău. Și că de cele mai multe ori, apropo și de tematica întâlnirii noastre, s-ar putea ca după greu să vină bine. Doar că dificultatea cea mai mare pe care o avem este să stăm acolo.”

Ștefan Hamza: Și, spre exemplu, având în vedere provocările pe care le-ai avut și lucrurile pe care le-ai sacrificat acum, uitându-te în urmă, ai face lucrurile diferit?

Dr. Raluca Anton: ”E întrebare pe care de multe ori mi-o adresez în legătură cu viața personală, cu viața profesională. Știi, de multe ori am tot sa să mă gândesc dacă aș avea din nou ocazia să fac lucrurile, oare le-aș fi făcut diferit? Și cred că e știi, răspunsul pe care ni-l oferim la această întrebare este un răspuns care pe de o parte ne ajută să supraviețuim în momentul prezent și pe de altă parte ne ajută să fim împăcați cu deciziile pe care le-am luat, pentru că de multe ori, ce îmi spun este că aș fi făcut fix la fel. Și îmi dau seama că în unele momente îmi spun asta pentru că mi-ar fi foarte greu să-mi spun că aș fi făcut foarte diferit față de cum am făcut. Mi-ar fi greu să mă împac cu asta. Are sens ce zic?”

Ștefan Hamza: Are, da, și încerc să-mi dau seama, întrucât, cum văd eu de multe ori lucruri e că n-avem niște provocări în viață care pot fi foarte dificile sau mai puțin dificile și de multe ori alegem să mergem până la capăt cu ele și ne uităm în urmă și ne dăm seama ce am pierdut ca să le putem depăși. Și cumva, oare uitându-mă acum în prezent la mine și uitându-mă și în urmă, încerc să-mi dau seama în prezent fiind, când trebuie să continui cu o provocare, să o duc până la capăt sau când ar fi mai bine să renunți. Adică ce ar trebui să urmăresc? Sau ce urmărești tu?

Dr. Raluca Anton: ”Cred că riscul cel mai mare în situația asta nu este să pierdem ceva, ci să ne pierdem pe noi. E un lucru pe care eu de foarte multe ori l-am simțit în ultima perioadă, că sunt la marginea contextului în care risc să mă pierd pe mine. Eu sunt unul dintre oamenii care în momentul în care își pune în minte ceva, nu renunță la lucrul respectiv, chiar dacă pe parcurs își dă seama că poate ar trebui să se oprească.

Și ce mi-am dat seama de-a lungul timpului și după multă terapie, nu pe care am făcut-o eu cu clienții mei, ci prin care am trecut eu, este că în momentul în care te aliniez cu tine și înțelegi care-ți sunt nevoile și înțelegi care ți-e sensul și care e scopul și de ce ești aici, e mai ușor să te oprești din ceva ce îți face, în fond, rău. În momentul în care noi nu ne oprim și noi vedem asta și cu clienții noștri, de cele mai multe ori noi spunem că oamenii funcționează pe condiționări și supracompensări, adică fac mai mult din ceva ce poate la un moment dat a funcționat, dar în momentul acesta nu mai merge.

Eu sunt unul dintre oamenii care supracompensează, care face foarte mult, pentru că așa am învățat de-a lungul timpului că sunt văzută, validată, că așa am învățat că primesc iubire și atenție din partea oamenilor care au contact pentru mine, dar asta a venit cu un cost foarte mare și de cele mai multe ori costul era că nu mai știam de fapt eu ce îmi doresc și care e direcția pe care o am. Iar în momentul în care m-am oprit și m-am uitat la asta, și nu a fost un proces de o zi sau un minut sau zece minute, și am putut să mă aliniez, de fapt, cu dorințele mele și cu nevoile mele. De fapt, ce s-a întâmplat este că n-am mai avut nevoie să supracompensez, chiar dacă impulsul e acolo, uneori îmi vine, e cel mai ușor lucru, lucrul pe care îl știu cel mai ușor, care-mi învine cel mai la îndemână, mai ales în viața profesională.

Și cred că asta e de fapt, să reușim să ne oprim și să ne întrebăm de ce facem lucrurile pe care le facem și dacă chiar mai avem nevoie de ele? Lucrurile se consumă, experiențele se consumă, își au rolul într-o anumită perioadă a vieții noastre, dar în urma tranzițiilor prin care trecem s-ar putea să nu-și mai îndeplinească scopul. Și asta e firesc. Doar că ne atașăm de mecanismele noastre de supracompensare. Și atunci ne e greu să simțim că în anumite momente nu le mai folosim. Și ne și întrebăm da, ce punem în loc. Că nu fac asta, că nu muncesc atât de mult. Ce fac?”

Urmăriți integral discuția cu psihoterapeutul Raluca Anton în înregistrarea VIDEO a emisiunii ”Dive Deep”.

Cine este Ștefan Hamza

Ștefan Hamza a început ca student la inginerie, iar după ce a petrecut trei ani călătorind prin Asia, scufundându-se în diferite culturi și învățând despre lume într-un mod pe care nu l-a crezut niciodată posibil, a pornit într-o călătorie incredibilă de autodescoperire.

În acest timp, Stefan și-a descoperit pasiunea pentru modă și dorința de a avea un impact pozitiv în lume. Prin dedicarea și munca sa asiduă, a creat un brand în industria modei. El crede că moda poate fi un instrument puternic de schimbare și că marca sa are puterea de a face o diferență în lume.

În emisiunea Dive Deep sunt explorate problemele actuale cu ajutorul unor invitați din diverse medii și domenii de expertiză, care vor oferi perspective unice despre cum să rezolvăm problemele, din mai multe unghiuri.

Scopul lui Ștefan la Dive Deep este de a-i ajuta pe privitorii Știrile Pro TV să găsească răspunsuri la întrebările lor și să înțeleagă mai bine lumea din jur.

