Radu Savopol, unul dintre cei mai de succes antreprenori din România: ”Am sacrificat foarte mult - familie, prieteni, tot!”

Radu Savopol, unul dintre cei mai de succes antreprenori din România, cofondator al francizei 5 to Go, a fost invitatul lui Ștefan Hamza în emisiunea Dive Deep, care este difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro .

La Dive Deep avem de fiecare dată un subiect de dezvoltare personală, tratat cu un invitat, iar acum, în acest episod, se vorbește despre ”challenges bring strength” sau forța pe care o căpătăm din provocările pe care le întâlnim în viață.

Ștefan Hamza: Conform tradiției emisiunii noastre, invitatul anterior, adică Andi Moisescu, ți-a lăsat moștenire o întrebare. Cât de important este termenul împreună, pentru noi, oamenii?

Radu Savopol: ”Da, e interesant, pentru că dacă-mi dau timpul un pic înapoi, împreună am reușit să dezvolt business-ul ăsta care astăzi reunește peste 230 de antreprenori. Împreună cu ei, împreună cu o parte din echipa mea cu care lucram de ani de zile la Sinaia. Cred că definește destul de bine împreună ceea ce am făcut în ultimii 8 ani. Probabil dacă aș fi ales să fac singur business-ul ăsta, nu știu dacă aș fi avut același succes. Cred că împreună cu echipa, cu Lucian, cu cei 230 de parteneri de francizați, împreună cu ei și cu familiile lor și cu angajații lor, am reușit să facem acest concept care este de succes în România. Da, împreună, într-adevăr, e un hashtag, așa, să spunem, foarte bun, care mă definește și definește ceea ce fac.”

Ștefan Hamza: Crezi că ar fi fost mult mai dificil dacă ai fi fost singur de la început?

Radu Savopol: ”Sută la sută! Sută la sută știu, pentru că experiența mea în antreprenoriat, până în 2015, a fost foarte mult axată pe a face un business în zona de HORECA, dar să zicem așa mai mult singur. Eram oane man show, era foarte, foarte dificil”.

Ștefan Hamza: Cum îți alegi oamenii cu care vrei să fii împreună? Sau cum ți i-ai ales în trecut.

Radu Savopol: ”La drum am pornit cu oameni pe care-i știam, cu oameni de încredere, oameni care au dovedit că pot face lucrurile diferit. Am ales oameni care să fie complementari mie, da, pentru că aveam anumite zone în care nu mă simțeam foarte stabil, zona de marketing, zona de promovare, zona de vânzare, în 2015. Și am adus oameni care au au știut să facă treaba asta mai bine decât mine. Și atunci a fost o echipă care s-a format în jurul meu și așa am dezvoltat”.

Ștefan Hamza: Și cum rămâne cu vorba aia românească, să nu faci niciodată treabă cu prietenii?

Radu Savopol: ”Cred că aici am setat destul de bine lucrurile. Am lăsat prietenia la o parte. Nu știu dacă s-a pornit neapărat pe principii de prietenie, cât pe principii de a face treabă, de a face un business bun. Nu eram nici într-o perioadă foarte prosperă, să spun așa. Nu eram într-o perioadă, eram pe, să spun așa, pe marginea prăpastiei, pentru că business-ul în HORECA trecea prin diverse schimbări și nu eram foarte happy. Și atunci probabil a fost - și eu și Lucian - eram într-o perioadă a vieții în care vroiam să facem niște schimbări, și nu eram să facem schimbările după val, de sus.

Eram sub val și trebuia să fie lucru, să ieșim la suprafață, și ne-am concentrat pe treaba asta și am făcut lucrurile să se miște altfel. Am fost mult mai atenți, mult mai dedicați, atât eu cât și el. Am sacrificat foarte mult. Foarte mult am sacrificat: familie, prieteni, viață socială, absolut tot. Mai târziu, când am tras o linie așa, la un anumit moment dat, mi-am dat seama că eu cel puțin am am lăsat în urmă mulți prieteni cu care nu m-am mai văzut. Familia a fost mai neglijată, au fost lucruri care s-au decontat datorită muncii de 14-16h pe zi în care am alergat în toată România, în străinătate, la târguri, la expoziții.

Toate lucrurile astea se decontează la un moment dat, nu ai cum. Nu poți să găsești un echilibru când vrei să și faci lucrurile. La început, când se așează lucrurile, da, începi și tu să-ți mai organizezi viața, începi să mai simți puțin oxigen. Dar în momentul când ești la limită și ești pe val, ai nevoie să tragi foarte tare pentru că ăla e trenul care trebuie.”

