Black Friday 2024. Atenție la plățile în rate, pe care aproape toate magazinele le pun la dispoziția clienților

Mai sunt câteva zile până la Black Friday , ziua cu cele mai mari reduceri din an, iar prețurile au început deja să scadă. Mai multe magazine le permit clienților să cumpere în rate, unele fără dobândă.

Însă trebuie să fiți atenți pentru că dobânzile pot fi mari pe termen lung, iar suma finală plătită să fie cu mult peste prețul inițial.

Televizoare, telefoane, laptopuri, electrocasnice, articole de îngrijire personală, haine, mașini ori bilete de avion sunt doar câteva din lucurile care pot fi cumpărate la prețuri mai mici în această perioadă.

O companie care spune că va oferi reduceri de aproximativ 30% pe 8 noiembrie estimează vânzări cu cel puțin 10% mai mari față de anul trecut.

Irina Pencea, reprezentantul unei companii: „Avem cel mai important lucru din acest an peste un milion și jumătate de oferte la cel mai bun preț din an. Black Friday este ziua în care oricine poate să încerce comerțul online. Am remarcat de exemplu, un interes în creștere foarte mare pentru zona de produse cosmetice sau produse pentru casă.”

Un alt mare retailer oferă reduceri cuprinse între 20 și 50% în trei etape, pana pe 20 noiembrie. Prima a început deja. Reprezentantii companiei cred că vânzările vor crește cu 20% față de 2023.

Marian Moise, reprezentantul unei companii: „Avem oferte atât pe partea de electrocasnice mari și mici, cât și pe partea de electro IT și telecomunicații. În acest moment suntem în prima etapă din cadrul acestui eveniment. Traficul în magzinele noastre a crescut semnificativ. În această perioadă plățile cu cardul sunt cele mai frecvent întâlnite.”

Și bugetul stabilit de clienți va fi ușor mai mare anul acesta.

Potrivit unui studiu, 30% dintre respondenți spun că și-au alocat pentru perioada de Black Friday aproximativ 3.000 de lei pentru a lua lucruri noi, cu 10% mai mult față de anul trecut. Iar analiștii estimează că o comandă medie va fi în valoare de 500 de lei, cu 50 de lei mai mult comparativ cu 2023. Iar cele mai multe plăți vor fi făcute în rate.

Fiți însă atenți la aceste plăți în rate, pe care aproape toate magazinele le pun la dispoziția clienților. Președintele Asociației Române a Magazinelor Online a explicat în cadrul emisiunii „Ibani” prezentantă de Ștefana Todică faptul că dacă ratele nu sunt achitate la timp ori sunt mai mult de 5, pot avea dobânzi mari.

Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online: "Reducerea nu mai are niciun avantaj în momentul în care eu plătesc mult mai mult decât valoarea pe care am plătit-o inițial, valoarea creditului de fapt mult mai mare. Sunt mai multe variante, avem noi un card de credit și a achităm toată suma, iar ulterior plătim ratele către instituția care ne-au oferit carduri de credit. Avem această acest sistem de plată în rate BINO pay later și sunt niște tranșe egale. În momentul în care cumpărăm, nu știu, avem o sumă mai mare, cu un credit mai mare, mai lung, dar într-adevăr și dobânda este mai mare".

Așadar, pentru a nu cumpăra lucruri de care nu aveți nevoie, este recomandat să aveți o listă cu produsele necesare și să vă stabiliți un buget.

