Scene incredibile. Un bărbat s-a trezit cu umărul străpuns de o creangă imensă: ”Sunt Groot!”

Potrivit Ladbible, Ivan Krasouski s-a prăbușit cu un vehicul de zbor ultra ușor într-o pădure, iar în momentul producerii impactului cu solul, acesta s-a lovit și de un copac, care i-a găurit umărul la modul propriu.

După ce la el a ajuns echipa de salvare, aceștia i-au spus că dacă vor scoate lemnul de dimensiuni foarte mari din umăr ..există riscul să sângereze până la moarte. Astfel că, în loc să scoată țărușul, ei au tăiat lemnul și l-au dus așa la spital pe bărbatul în vârstă de 36 de ani.

Inițial, bărbatul spune că nu și-a dat seama în ce stare era.

