Urmărire ca în filme între polițistul Gogoașe și un inginer pasionat de păcănele

S-au derulat scene incredibile la Giurgiu, unde poliţiştii au fost nevoiţi să facă uz de armă ca să prindă un infractor.

Eroii întâmplării sunt hoţul care este un inginer pasionat de păcănele şi agentul Gogoașe. Primul dintre ei a furat o maşină după ce sub ameninţarea cuţitului a dat jos o femeie care îşi aştepta soţul să iasă dintr-o benzinărie. Ca să îl oprească pe hoţ, poliţiştii au tras de 6 ori în pneuri.

Imaginile au fost suprinse chiar înainte de atac. Un bărbat se plimba agitat în parcarea laterală a unei benzinării. Zona este slab luminată. Ulterior se ascunde după un stâlp şi urmăreşte ce se întâmplă în fata staţiei de alimentare.

Momentul atacului lipseşte din înregistrare însă după câteva secunde vedem cum o maşină se îndepărtează în viteză.

La volan este chiar hoţul care a forţat-o pe femeia din autoturism să coboare. Soţul acesteia şi angajaţii benzinăriei au încercat să-l împiedice să plece însă nu au reuşit.

Femeia şi soţul ei par şocaţi iar unul dintre angajaţii benzinăriei se ţine cu mâna de inimă.

Alertă dată la 112 a pus în mişcare toţi poliţiştii din Giurgiu iar unul dintre ei, agentul Gogoaşe l-a reperat pe fugar extrem de repede.

Dispecerat: “Da, Gogoaşe”

Poliţist: “Am oprit lângă el în Bucşani, am tras 6 în pneuri.. sunt în spatele lui, la ieşire din Bucşani.”

Dispecerat: “Alecat tot cu maşina? Nu ai nimerit în pneuri?

Poliţist: “Am tras, am tras 6 în pneuri, un încărcător.”

Dispecerat: “Tot a plecat?”

Poliţist: “Tot a plecat. Am tras în el 6 şi tot a plecat. De la 5 metri…”

Dsipecerat: “Unde e?”

Poliţist: “La ieşire din Bucşani tot înainte, către Dealu. Îl văd în faţă la 500 de metri. Uite am ieşit din Bucşani.”

Dispecerat: “A tras spre el, a plecat de lângă el. Haideţi să scoatem. Gogoaşe a tras 6 cartuşe.”

Poliţist: “Uite, a oprit iar. uite, a făcut stânga aici, ia vezi mă. Scoate pistolul. Stai, poliţia stai. L-am prins

coboară, coboară, mâinile la ceafă, culcat, culcat.”

Dispecerat: “Încătuşaţi-l, aveţi grijă, aveţi grijă să nu vă atace. S-ar putea să fie înarmat.”

Poliţist: “Da mâna! Întoarce-o, întoarce-o la spate, întoarce-l la spate.”

Dispecerat: “Încătuşează-l Gogoaşe.”

Poliţist: “Mâna la spate, am zis.”

Dispecerat: “Unde eşti Gogoaşe?”

Poliţist: “În Bucşani.”

Dispecerat: “Lasă-l acolo, lasă-l acolo.”

Poliţist: “Urgent, urgent, forţe.”

Dispecerat: “Unde eşti Gogoaşe?”

Poliţist: “La ţară, la biserică.”

Dispecerat: “L-a oprit Gogoaşe acolo. Urgent, urgent, e agresiv. L-ai încătuşat, Gogoaşe?”

Poliţist: “Da, e la pământ.”

20 de kilometri a durat urmărirea, cu tot cu focurile trase.

Agentul Iulian Gogoaşe: “După această intervenţie, a mai rulat câţiva km dar am reuşit să îl reţin pe conducătorul auto”

Purtător de cuvânt IPJ Giurgiu: ''La testarea cu alcooltestul avea 0,98 alcool pur în aerul expirat.”

Suspectul inginer de profesie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

