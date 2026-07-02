Imediat după finalizarea celor trei ore de examen, atenția candidaților și a părinților se mută rapid către baremul oficial de corectare, documentul pe baza căruia fiecare candidat poate estima singur nota obținută înainte de afișarea rezultatelor oficiale.

Când apar baremele oficiale la Geografie BAC 2026

Baremele de evaluare și de notare pentru proba de Geografie de la Bacalaureat 2026 vor fi publicate joi, 2 iulie, la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației. Publicarea se face simultan cu subiectele oficiale, la aproximativ trei ore după finalizarea probei, după ce toți candidații din centrele de examen din țară au predat lucrările.

Primele informații despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, când candidații care au terminat mai devreme pot preda lucrarea și pot părăsi sala de examen. Baremul oficial, însă, nu este disponibil public înainte de ora 15:00 — orice variantă de rezolvare circulată înainte de această oră nu are caracter oficial și trebuie tratată cu rezervă.

Stirileprotv.ro publică baremele pentru Geografie imediat după apariția lor oficială pe subiecte.edu.ro.

Cum se folosește baremul pentru estimarea notei

Candidații pot folosi baremul publicat pe subiecte.edu.ro pentru a-și calcula singuri punctajul obținut, comparând propriile răspunsuri cu soluțiile și punctajele acordate oficial pentru fiecare cerință în parte. Baremele precizează explicit că nu se acordă punctaje intermediare în afara celor menționate și că nu se acordă fracțiuni de punct.

La proba de Geografie, baremul este structurat pe cele trei subiecte ale probei, fiecare notat cu 30 de puncte. La Subiectul I, bazat pe harta Europei, baremul indică răspunsurile corecte pentru identificarea statelor, capitalelor, formelor de relief sau caracteristicilor climatice cerute. La Subiectul al II-lea, construit pe harta României, baremul detaliază elementele obligatorii ale răspunsurilor despre orașe, râuri și unități de relief. La Subiectul al III-lea, care include analiza unui grafic și caracterizarea unui stat european, baremul precizează toate datele, calculele și informațiile care trebuie menționate pentru obținerea punctajului maxim.

Un aspect specific probei de Geografie este că desenele, schemele sau reprezentările grafice realizate de candidați cu creionul negru — unul dintre puținele instrumente auxiliare permise la această probă — sunt evaluate tot pe baza criteriilor din barem.

Ce urmează după publicarea baremelor

Nota estimată pe baza baremului nu este nota oficială. Lucrările sunt corectate de comisii de profesori evaluatori, iar rezultatul final poate diferi față de autoevaluarea candidatului, în funcție de modul de redactare și de interpretarea cerințelor. Primele rezultate oficiale ale sesiunii de vară 2026 vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12:00, pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare. Candidații nemulțumiți de nota primită pot depune contestație în intervalul 7-9 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.