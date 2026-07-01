Structura subiectelor a rămas constantă în ultimii ani — trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu —, ceea ce face ca variantele din sesiunile anterioare să fie un instrument util de pregătire pentru candidații din 2026. Iată ce cerințe au primit elevii la Matematică la BAC în ultimii ani.

Ce a picat la BAC 2025 — Matematică

Proba la Matematică din sesiunea de vară a Bacalaureatului 2025 a avut loc pe 11 iunie. La profilul Mate-Info (M1), candidații au primit, la Subiectul I, un exercițiu cu matrice, care a inclus calcule cu determinanți și operații specifice algebrei liniare. La Subiectul al II-lea, cerința principală a vizat un polinom — proprietăți, operații și aplicații ale acestuia. Subiectul al III-lea a testat cunoștințele despre funcții, cu cerințe legate de studiul complet al funcției, calculul derivatei și interpretarea geometrică a rezultatelor.

La profilul Științele Naturii (M2), noțiunile testate au vizat cu precădere funcții, progresii și elemente de probabilitate, conform structurii tradiționale a programei pentru această specializare. La profilul Tehnologic (M3), exercițiile au fost adaptate nivelului specific, cu aplicații practice și un grad de abstractizare mai redus față de profilul Mate-Info.

Ce a picat la BAC 2024 — Matematică

Proba la Matematică din sesiunea de vară 2024 a avut loc pe 2 iulie.

La profilul Mate-Info și Tehnologic, candidații au primit la Subiectul I o cerință legată de matrice, la Subiectul al II-lea au rezolvat un polinom, iar la Subiectul al III-lea au lucrat cu funcții.

Gradul de dificultate al examenului din 2024 a fost apreciat de profesori ca mediu spre ridicat, în special la subiectul al III-lea, care a inclus cerințe de demonstrație matematică și analiza comportamentului unei funcții pe un interval dat.

Ce teme revin frecvent la Matematică BAC

Privind subiectele din ultimii ani, se conturează câteva teme care revin constant în cerințele examenului, indiferent de sesiune:

La profilul Mate-Info (M1): matrici și determinanți, funcții și studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor, integrale definite și nedefinite, ecuații și inecuații, șiruri și progresii, elemente de geometrie analitică și vectori.

La profilul Științele Naturii (M2): funcții, progresii aritmetice și geometrice, probabilități și elemente de statistică, ecuații, trigonometrie. Subiectele sunt mai puțin abstracte decât la Mate-Info, dar testează rigurozitatea raționamentelor matematice.

La profilul Tehnologic (M3): au predominat exerciții aplicate, adaptate nivelului specific, cu accent pe noțiuni practice din algebră și analiză, fără cerințe avansate de demonstrație matematică.

Cum arată un subiect tipic la Matematică BAC

Indiferent de an, structura internă a celor trei subiecte urmează același tipar: fiecare dintre cele trei subiecte conține câte șase cerințe/exerciții, numerotate de la 1 la 6, cu punctaje individuale indicate în barem. Cerințele sunt progresive ca dificultate — primele sunt accesibile majorității candidaților, în timp ce cerințele 5 și 6 din fiecare subiect sunt, de regulă, mai complexe și presupun raționamente în mai mulți pași.

La Subiectul I, cerințele sunt independente între ele, ceea ce înseamnă că un candidat care nu știe să rezolve exercițiul 3 poate totuși să obțină puncte la exercițiile 4, 5 sau 6. La Subiectele al II-lea și al III-lea, problemele sunt structurate în puncte succesive, unele dintre ele putând fi rezolvate separat, fără a fi necesară soluția completă a cerințelor anterioare.

Modele de subiecte disponibile oficial

Ministerul Educației pune la dispoziția candidaților, pe platforma subiecte.edu.ro, variantele oficiale ale subiectelor din toate sesiunile anterioare, atât din sesiunea de vară, cât și din sesiunea de toamnă și din sesiunile speciale. Acestea pot fi descărcate gratuit și reprezintă cel mai fidel instrument de pregătire, deoarece respectă întocmai structura, tipul de cerințe și nivelul de dificultate al probelor oficiale.

Calendarul probei la Matematică în 2026

Proba scrisă la Matematică din sesiunea de vară 2026 are loc miercuri, 1 iulie — cu o zi mai târziu față de calendarul inițial, după ce Ministerul Educației a decis amânarea probei programate inițial pentru 30 iunie, din cauza codului roșu de caniculă. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale, după contestații, pe 13 iulie.