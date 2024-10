Află totul despre Xiaomi 14T Pro. Cele trei mari plusuri pe care le are telefonul

Marian Andrei, iLikeIT: "Cu care vrei să începem?".

Alex Stănescu, Mobilissimo: "Păi cu cel mai fresh telefon al momentului: Xiaomi 14T Pro".

Marian Andrei, iLikeIT: "Ce poți să-mi spui despre el?".

Alex Stănescu, Mobilissimo: "Telefonul se laudă, în principiu, cu vreo trei lucruri. În primul rând că are AI, în sfârșit. De la Samsung, în zona Android, nu s-a lăudat nimeni că are și Circle to Search, și Gemini, și editare foto full AI, interpretări, traduceri în timp real. Colaborarea cu Google a fost întărită, că au adus oameni de la Google pe scenă, când l-au prezentat".

Marian Andrei, iLikeIT: "Ce înseamnă mai exact AI? Am avut, într-adevăr, Samsung, în ianuarie, februarie, au fost primii, Pixel, am mai avut și de la Oppo. Deci cam toată lumea ar trebui să arate ceva pe AI".

Alex Stănescu, Mobilissimo: "În principiu, dacă vei călători și faci Shift din zona de sus, poți să vorbești într-o sumedenie de limbi, chiar și în română de data asta".

Marian Andrei, iLikeIT: "Mai avem AI pe partea de editare foto, nu?".

Alex Stănescu, Mobilissimo: "Da! Poți înlătura persoane, obiecte, doar că trebuie să treci prin destul de mulți pași".

