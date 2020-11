LIVE TEXT. Alegeri SUA 2020. Ce urmează după ce Joe Biden şi-a anunţat victoria. Cum mai poate rămâne Donald Trump preşedinte

Joe Biden a depășit pragul de 270 de voturi electorale după ce a obținut victoria în statul Pennsylvania, conform CNN.

Candidatul democrat a câștigat statul Pennsylvania cu o diferență de aproximativ 30.000 de voturi față de Donald Trump.

Între timp, lui Biden i-au fost alocate și cele șase voturi din statul Nevada, ajungând astfel la 279 de voturi electorale, în timp ce Donald Trump a rămas la 213.

Donald Trump urmează să își încheie mandatul în data de 20 ianuarie 2020, dar susține în continuare că el a câștigat de fapt alegerile, iar victoria lui Joe Biden este rezultatul unei fraude electorale. Echipa sa de campanie a anunțat acțiuni în justiție în mai multe state-cheie, care speră că vor duce la o renumărare a voturilor și la o victorie în favoarea sa.

ora 7:40 - Echipa de campanie a lui Trump a intentat acţiune în justiţie în Arizona pentru voturi anulate incorect

Echipa de campanie a preşedintelui republican Donald Trump a anunţat sâmbătă că a intentat acţiune în justiţie în Arizona, acuzând că în comitatul cel mai populat din sud-vestul acestui stat au fost anulate în mod incorect voturi exprimate de unii alegători la scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie, informează Reuters.

Plângerea, depusă la Curtea Superioară a comitatului Maricopa, a invocat faptul că personalul biroului electoral din secţiile de votare le-a cerut unor alegători să apese un buton după ce aparatul de vot a detectat un "vot în plus".

Echipa de campanie a lui Donald Trump susţine că această decizie nu a ţinut cont de preferinţele votanţilor şi afirmă că în ziua alegerilor au fost folosite aparate noi de vot.

Avocaţii taberei republicane sugerează că aceste voturi s-ar putea dovedi "hotărâtoare" în stabilirea rezultatului final al alegerilor în acest stat.

ora 7:30 - Donald Trump: „Am câştigat alegerile”

Preşedintele american Donald Trump refuză să îşi recunoască înfrângerea, insistând că el este câştigătorul şi sugerând că au existat nereguli, informează dpa.

Preşedintele republican a postat prima sa reacţie pe reţelele de socializare la rezultatul scrutinului anunţat de media care îl dă câştigător pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule şi neaducând dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale, dintre care unele au fost deja respinse de instanţă.

„OBSERVATORILOR NU LI S-A PERMIS PREZENŢA ÎN ÎNCĂPERILE UNDE SE NUMĂRĂ. AM CÂŞTIGAT SCRUTINUL, AM OBŢINUT 71.000.000 DE VOTURI LEGALE”, a scris Trump într-o primă postare care a fost marcată prompt şi restricţionată de Twitter pentru difuzarea de informaţii controversate despre alegeri.

„S-AU ÎNTÂMPLAT LUCRURI RELE PE CARE OBSERVATORII NOŞTRI NU AU FOST LĂSAŢI SĂ LE VADĂ. NICIODATĂ NU S-A MAI ÎNTÂMPLAT. MILIOANE DE BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ AU FOST TRIMISE UNOR OAMENI CARE NU LE-AU CERUT NICIODATĂ!”, a spus Trump.

