Klaus Iohannis l-a felicitat pe Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite

Candidatul democrat Joe Biden a câștigat alegerile din Statele Unite și va deveni al 46-lea președinte al țării, conform predicțiilor CNN.

Joe Biden a ajuns la 273 de voturi după ce a obținut victoria în statul Pennsylvania. Joe Biden a câștigat statul Pennsylvania cu o diferență de aproximativ 30.000 de voturi față de Donald Trump.

„Felicitări președintelui-ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu interes consolidarea parteneriatului nostru strategic solid&dinamic, precum și prosperitatea&rezistența comunității noastre transatlantice”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Congratulations to President-elect @JoeBiden on his victory. I look forward to further consolidating our solid&dynamic #StrategicPartnership in all its dimensions. Romania will continue to work to strengthen the security, prosperity & resilience of our transatlantic community????????????????

Joe Biden a postat un mesaj pe Twitter, la puțin timp după ce mai multe instituții media au anunțat că a câștigat alegerile.

„America, sunt onorat că m-ați ales să conduc țara noastră minunată. Munca ce ne așteaptă va fi grea, dar vă promit asta: voi fi un președinte pentru toți americanii - chiar dacă m-ați votat sau nu. Voi păstra credința pe care v-ați pus-o în mine”, a scris Biden pe Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8