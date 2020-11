Ciobănescul german al lui Joe Biden, primul câine salvat de la adăpost care ajunge la Casa Albă

Un lucru mai puțin știut despre Joe Biden este că are doi câini, Champ și Major, care vor locui cu noul președinte și viitoarea prima-doamnă, Jill Biden, la Casa Albă, conform LadBible.

Champ s-a alăturat familiei Biden în anul 2008, iar Major, un ciobănesc german, în 2018 adoptat de la un adăpost de câini din Delaware.

Conform informațiilor apărute în presă, familia Biden a dorit inițial să îi ofere o casă temporară lui Major, la rugămințile fiicei los, Ashley, dar ulterior l-au adoptat.

This is Major and Champ. They are the dogs of @JoeBiden and @DrBiden. Champ has already been to the White House, but Major hasn’t yet. Champ can’t wait to show him around. Both 14/10 would be an honor to pet pic.twitter.com/Zwqmx7X6FB