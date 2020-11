Cine este Jill Biden, o Primă Doamnă atipică. Va continua să predea după ce Joe Biden este numit în funcție

Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite și urmează să fie învestit în funcție în data de 20 ianuarie 2021.

Jill Jacobs s-a născut în iunie 1951 în statul New Jersey, în suburbia Willow Grove din Philadelphia, conform BBC.

Înainte de a se căsători cu Joe Biden, a fost căsătorită cu fostul jucător de fotbal Bill Stevenson.

Joe Biden și-a pierdut prima soție și fiica în vârstâ de un an într-un accident de mașină produs în anul 1972. A întâlnit-o pe Jill trei ani mai târziu, după ce fratele lui le-a făcut cunoștință.

În perioada în care s-au cunoscut, Joe Biden era senator, iar Jill era încă în facultate.

„Până atunci mă întâlnisem cu băieți în blugi și tricouri, iar el a intrat pe ușă în sacou și pantofi și m-am gândit: 'Doamne, asta nu o să funcționeze, nici într-un milion de ani'”, a declarat Jill.

„Era cu nouă ani mai în vârstă decât mine, dar am fost să vedem 'A man and a Woman' la un cinematograf din Philadelphia și ne-am înțeles bine din start”, a spus soția lui Joe Biden despre prima lor întâlnire.

