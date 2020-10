Problemele de sănătate de care suferă Hunter, fiul lui Joe Biden. Cum a încercat Donald Trump să profite politic de situație

Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul său, Hunter.

„Hunter e inima mea. Și Hunter a trecum prin perioade grele, dar luptă. Nu a renunțat niciodată. E cea mai onorabilă și decentă persoană pe care o cunosc”, a spus Joe Biden, conform Washington Post.

Problemele cu dependența de droguri cu care s-a confruntat Hunter Biden au devenit un punct sensibil pe durata campaniei electorale, mai ales pentru că a fost exploatat de contracandidatul său, actualul președinte, Donald Trump.

Ce probleme de sănătate a avut Hunter Biden

În iulie 2019, Hunter Biden a oferit un interviu pentru New Yorker, în care a vorbit deschis despre toate problemele cu care s-a confruntat, în contextul în care acestea ar fi urmat să iasă la suprafață în timpul campaniei electorale.

„Toată lumea se confruntă cu durere. Toată lumea are traume. Există dependență în orice familie. Am fost în întuneric. Am fost în acel tunel – un tunel care nu are sfârșit. Nu scapi de așa ceva. Doar înveți cum să te descurci”, a declarat Hunter.

Lupta lui Hunter Biden cu drogurile a început încă din perioada liceului și s-a accentuat în perioada în care era student la Universitatea Georgetown.

În ultimii 15 ani, Hunter a fost internat de mai multe ori în centre de reabilitare. Cel puțin cinci internări au avut loc după moartea fratelui său, Beau, în anul 2015.

De asemenea, fiul lui Joe Biden a fost eliberat din armată după ce a fost testat pozitiv pentru cocaină.

Donald Trump a profitat de dependența lui Hunter pe durata primei dezbateri electorale

„Hunter a fost dat afară din armată. A fost dat afară, eliberat dezonorabil din cauza consumului de cocaină. Și nu a avut un job până nu ați devenit vicepreședinte”, i-a spus președintele american Donald Trump contracandidatului său.

Deși Donald Trump a declarat că eliberarea fiului lui Biden a fost dezonorabilă, Washington Post subliniază că eliberarea lui Hunter a fost, de fapt, una administrativă.