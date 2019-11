Mesajul unui român care a trăit 30 de ani în Franța: "Nu am lipsit de la niciun vot"

În țară, mulți au venit la urne încă înainte de deschiderea secțiilor de votare.

Fie că au vrut să scape de o grijă, fie că și-au făcut planuri pentru restul zilei, cu toții erau deciși să pună ștampila cât mai devreme posibil.

Oamenii spun același lucru: au așteptări, dar pentru că ele să se împlinească, primul pas este votul.

La Târgu Jiu, la o secție de votare, un alegător a venit chiar înainte de ora 7.00, pentru a se asigura că nu pierde votul. Omul este șofer pe autocar și pleca în cursă.

Un domn de 83 de ani din Brașov nu a lipsit niciodată de la vot. A fost plecat 30 de ani în Franța dar, spune el, sufletul i-a rămas mereu aici.

Bătrân: „Nu am lipsit de la niciun vot. Am făcut eforturi să vin că am o proteză la picior. Eu am stat în Franța și mereu am fost la vot. Trebuie să învățăm ca să fim mai cinstiți, să luăm ce e mai bun din străinătate."

Bărbat: „Încep ziua cu votul și apoi activitățile curente. Am făcut dezbateri de dimineață cu vecinii și am avut contradicții, dar fiecare are dreptul la opțiunile și părerile lui."

Și în Timiș mulți au fost matinali.

Alegător: „Am zis să fiu mai sigur, să nu fie alții înaintea mea.”

Reporter: „Ce mesaj aveți pentru cei care nu vin la vot?”

Alegător: „Eu i-aș ruga să vină. Dacă nu mergem la vot, înseamnă că nu existăm."

Alegător: „Este foarte important. Veniți toți la vot. Alegeți pe cine vreți, numai veniți!"

Alegător: „Întotdeauna așa vin. Particip la vot, vin dimineață. Mie îmi e mai ușor. Important este votul, pentru că mai ai o speranță."

Unii au votat cu un singur gând. Speră ca lucrurile în România să meargă mai bine, iar cei dragi, plecați în străinătate, să se întoarcă acasă.

Și în Dâmbovița, oamenii au fost harnici. Chiar dacă afară era lapoviță, frig și încă întuneric, unii au ținut să voteze din primele minute după ora 7. Cei mai mulți dintre ei erau pensionari, însă nici tinerii nu au făcut excepție.

Alegător: „Să vin și termin întâi cu datoria mea și după aceea să mă apuc de ce am de făcut. E foarte important. Dacă suntem neglijenți și lăsăm la voia întâmplării, se alege praful!"

La Galați, zeci de pacienți au solicitat urna mobilă pentru a putea vota. Pentru mulți dintre cei aflați pe patul de spital momentul a fost unul emoționant.

Femeie: „Pentru binele poporului, murim de dorul copiilor, să ne vină acasă. Cu speranța să fie bine și să vină acasă."

Femeie: „Faptul că sunt în spital nu mă împiedică să votez. Sunt aici la doi pași, e păcat să nu votez, pentru tineret, pentru copii."

Femeie: „Votez cu asta în mână și cu cineva care să mă susțină, cu sistemul sanitar care este sub orice critică. Am lucrat în sănătate 30 de ani."

Conducerea Spitalului de Urgență din Galați susține că din cei 693 de pacienți, mai mult de jumătate și-au manifestat intenția de a vota.

