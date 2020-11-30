Rezultate alegeri parlamentare 2020. Cu cine votezi în Bucureşti. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Bucureşti, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în Bucureşti la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în Bucureşti în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din Bucureşti la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din Bucureşti la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIACONESCU CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ONACA DOREL-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DĂNĂU DRAGOŞ CORNELIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TECUCEANU MARIOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SEBE RĂZVAN-NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂLĂIA CĂTĂLIN-EMIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAVA OANA-MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHICOŞ GABRIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DOHOT ION-DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUŞAT LUMINIŢA-MARIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞERPESCU CĂTĂLIN-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZĂRNESCU DAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARTIN ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PODAR MARIAN-VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUCIU MIRELA-LUCREŢIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUZNICEA CRISTINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎŢU FLORIN-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎMPEANU SORIN MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANISIE MONICA-CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOBROVIE MATEI-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU LIGIA-CECILIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂNASE VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IVAN FLORIN-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERAN ŞTEFAN-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDOROIU LUCREŢIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TILEA DOINA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRUMAZ ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU CIPRIAN CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FARKAŞ ORTANSA-ANDREEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PLAVETI IULIUS-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BADIU DUMITRU-CRISTINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂLUŢĂ AURELIAN-VIRGIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHIU PETRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRECUP MIHAI-CĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SAVA OTILIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA METEHĂU ANDREI-GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CAZACU DRAGOŞ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HORGHIDAN CARMEN-MARILENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TUDOSE DUMITRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LAZĂR MIHAI-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PATRICHI VICTOR-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂRĂCINE CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIULU MIOARA-SABINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CARP IOANA-CRISTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUŢU IONUŢ-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOARE ALEXANDRU-BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGOMIRESCU COSTIN-MIHAIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONICA IOAN-IULIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGHICI MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FIREA GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STREINU CERCEL ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUTU GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZAMFIR DANIEL-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT KANSOU ALEXANDRU-HAZEM
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEANTĂ FLORIAN-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTIPA ADRIANA-LARISA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HLIZA MIHAIL-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR MIRONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARINESCU IONELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZAHARIA RĂZVAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANCIU IOAN-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STAN TĂSEL-SILVICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HAITĂ VALENTIN-ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOŢAN IONUŢ-CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS PĂLĂRIE ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS DINICĂ SILVIA-MONICA
ALIANȚA USR PLUS SPĂTARU ELENA-SIMONA
ALIANȚA USR PLUS GHICA CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS DRAGU ANCA DANA
ALIANȚA USR PLUS PRESADĂ FLORINA-RALUCA
ALIANȚA USR PLUS ALEXANDRESCU VLAD-TUDOR
ALIANȚA USR PLUS SĂNIUŢĂ ADINA
ALIANȚA USR PLUS COBIANU CEZAR-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS NIŢU COSMIN-MĂDĂLIN
ALIANȚA USR PLUS ARCU CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS POP VIORICA-ALINA
ALIANȚA USR PLUS MĂRGEANU VASILICA
ALIANȚA USR PLUS DUMITRESCU DAN
ALIANȚA USR PLUS IONESCU EMIL-OVIDIU
ALIANȚA USR PLUS MATIANU ROBERT CLAUDIU
ALIANȚA USR PLUS VICOL NED
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KŐVER ZOLTAN JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILLYES MARTON
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARÓTI JUDIT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BEJAN IBOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BATHORY ISTVAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE CIABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁNYÁDI MIHÁLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VARTANOVICI AGNETA-VERONICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE ALEXANDRINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUNKA ROBERT-IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ENESCU ŞERBAN-PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAKO MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEDELKA GÁBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SARKÖZI EVA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRAŞ ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEKETE NICOLAE-PETRE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE VARLAM ION
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE RIZESCU RADU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE ZAHARIA MARIA EMANUELA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE GEANGU CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DOJA-FODOREANU ION-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE FLOAREA LIVIU-GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE ZEANA CORNELIU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MARCU NECULAI-LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BALINT MIHĂIŢĂ-MARICEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IONESCU TUDOR
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GRASU GEORGE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NECHITA-BURCULEŢ CONSTANTIN-ŞERBAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NĂSTASE DRAGOŞ-ARALD
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CAPŞA CECILIA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ BANU JOHN-ION
PARTIDUL VERDE NICULA MARIA-MAGDALENA
PARTIDUL VERDE TĂNASE LIDIA
PARTIDUL VERDE VASILE CRISTIAN
PARTIDUL VERDE LAZĂR-ŞERBĂNESCU JAQUELINE-MARILENA
PARTIDUL VERDE TOADER FLORIN
PARTIDUL VERDE ILIE DANIEL-IONUŢ
PARTIDUL VERDE UCĂ LIVIU-CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE TUDOSE ELENA-CRISTINA
PARTIDUL VERDE NĂSTASE ŞTEFAN
PARTIDUL VERDE CALOIANU MIRCEA-CĂTĂLIN
PARTIDUL VERDE CRISTIAN MARGARETA
PARTIDUL VERDE OPRICĂ ZAMFIRA
PARTIDUL VERDE STRUGARU CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE LAZĂR GHEORGHE-ILIE
PARTIDUL VERDE DRAGOMIR CĂTĂLINA IONELA
PARTIDUL VERDE ALBU ALEXANDRA-ROXANA
PARTIDUL VERDE BERCEANU VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TÂRZIU CLAUDIU-RICHARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DÎRLĂU ANDREI-EMIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITROI FLOREA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIMA ŞTEFAN-OVIDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HILA TUDOR-VIRGIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUTNARU NICU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UDESCU ŞERBĂNEL-MIHAIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTANDACHI CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUDIŞ CECILIA-IOLANDA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRĂMIŢĂ PETRE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAN GHEORGHE-VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BREZEANU LUCREŢIA-EUGENIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIŢA CONSTANTIN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIUBUC CRISTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CREFELEAN IONICA-RAMONA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAZĂRE MIHAELA-DOINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONESCU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BRĂNESCU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR SCARLET NEGUŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CIOBOTARU IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR TAVŞANCE PAUL-VALERIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MIHAIL ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CIZER EUGENIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICOLAE ŞERBAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALABAN RADU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂTAFU AURICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIMITRESCU ALEXANDRU-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINU RADU-LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUSUIOCESCU TUDOR-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞAPERA DUMITRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALTEŞ CRISTI-MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VERNESCU MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB ALEXANDRU-SILVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDRIESCU CRISTINA-ALEXANDRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÂTU MARIUS-ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TODIREANU LUCIAN-MIHAIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ALECU ION-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POTCOVARU LAURENŢIU-ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TODIREANU OANA-ALEXANDRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TEODORESCU FLORENTINA-ROXANA
ALTERNATIVA DREAPTĂ LICXANDRU VALENTIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ BOGDANIUC LILIANA-SELENA
ALTERNATIVA DREAPTĂ PREDA FELIX CLAUDIU
ALTERNATIVA DREAPTĂ UNCU DANIEL-MARIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CERKEZ RADU
ALTERNATIVA DREAPTĂ PÂRVULESCU EUGEN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CÂMPEAN IOAN-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂNĂSESCU CLAUDIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE EDU MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDAN MIRCEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂNĂSESCU SIMONA-FLORINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANGHELINI ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VIANU DORIN-VLADIMIR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MUREA SORINA-ANGELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE UŢĂ VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU JANA-IOANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FARAFIN ALINA-MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRĂCIUN SORIN-VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANGHELINI ADINA-TEODORA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULESCU NELU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU DOINA-MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARINESCU MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CULEA ADRIAN-IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FLOREA ROXANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRUYNSEELS RAMONA-IOANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOADER ULISE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MINEA RADU-DUMITRU-MAXIMILIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRICĂ ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CUREA VIOREL-MARIUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRISTESCU LUMINIŢA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRANA CAMELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMESCU GHENEA-VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MILITARU ADRIAN-LEONARD
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂDUŢ LILIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDORAŞCU GEORGEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA COSTEL-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GÂLCĂ MIHAI-FLORENTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ILIE ANI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNILĂ MIHAIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVRILĂ JAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IGNAT RODICA AGNES
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DIMA PETRICĂ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NIŢĂ FLOAREA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZDROBIŞ COSTICĂ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GRIGORE MARIANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NAE EMIL-MARIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CINDĂU DUMITRU
Lista candidaţilor din Bucureşti la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TOMAC EUGEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONSTANTIN IOANA-FELICIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISE COSTIN-SEBASTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGOIŢĂ GHEORGHE-LIVIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONESCU ANDREI-GEORGE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOCOI CRISTIAN-GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂŞVEAN CĂTĂLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VANEA OLIVIA-ADRIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ATANASIU OANA-ROXANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRĂISTARU NICOLETA-VERONICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUNESCU ALEXANDRU-RĂZVAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIMULESCU SANDA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRILĂ CORINA DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FERARU COSMIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAVEL ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ENĂCHESCU CRISTINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPRIŢESCU CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCANU CĂLIN-ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HAIDĂU CRISTIAN-IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORDACHE FLORINA-ISABELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONESCU CLAUDIU PAUL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUNOSE MARIAN-VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂBEANU DENISA-GEORGIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRIŢESCU FLORIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIMITRIU MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IOSU AMALIA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRASCU CĂTĂLIN-SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GIURANIUC ADELA-LUIZA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GRIGORE VICTOR-NELU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÂMFĂLEANU GEORGE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ILIE CĂTĂLIN-ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAIL IOAN-BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONAŞCU DIANA-NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VASILE RODICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ORBAN LUDOVIC
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU VICTORIA-VIOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TRĂILĂ CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂNASE ANTONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BURDUJA SEBASTIAN-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂCANU CRISTIAN-TUDOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU PAVEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MAREŞ MARA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLESCU DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORESCU IULIANA-CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TINICHE BOGDAN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MORARU LIVIU-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VIJULIE FLORENTINA-VIOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CURMEI CĂTĂLIN-VALERIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PASCU CRISTIAN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGESCU ADRIANA MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRIU CRISTIAN-PANAIT
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DE MEZZO MARIO-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NIŢU CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRODEUS ILEANA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUŞCAŞ IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CROITORU ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRUNĂ TUDOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂTIANU RĂZVAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALOV ADRIANA-IOANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FRIEDMANSKY MIRCEA-LAURENŢIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COPACI CONSTANTIN-ALIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRIU MONICA-LOREDANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ULMEANU FLORENTIN-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAVELIU CORNELIU-MUGUREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR RAREŞ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SUCIU ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HEIMANN MICHAEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE DANIEL-PAUL-ROMEO
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRECIA IONUŢ-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GORUNESCU SILVIU-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PÎRJOL LAURENŢIU-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PONTA VICTOR-VIOREL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PODAŞCĂ GABRIELA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PREDOIU SILVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU TUDOR-TIM
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOICU ION-VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂLĂŞOIU ANCA ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂCARU CIPRIAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÎRBESCU IOANA-ALEXANDRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IVAN MARIUS-IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAIORESCU MIRCEA ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CÎRLIGEANU CODRUŢ-COSTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZAMFIR CODRIN-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA AMINAI DARIUSH-LUCIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRONCEA FLOREA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CÂRSTEA BOGDAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GIULEA ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BODNAR DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PREDESCU ŞERBAN-DAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILINESCU GEORGE CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROMAN IRINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IACOB ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINU MARILENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALDEA CAPELINI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MELINTE DANIELA-BRÎNDUŞA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALEXE CĂTĂLINA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IURCU LAVINIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COARNĂ FLORINA-ANCUŢA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RADU ANDREEA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALBEŞTEANU CLAUDIA-REBECA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSMA GEORGE-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA REPAN MATEIU-DIMITRI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAFTEI AUGUSTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢÂULESCU CRISTIAN-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUCUR TEODORA-DANIELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHIMPA ALEXANDRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANDELE RĂDUCU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ION IONUŢ EMIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RAFILA ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDORACHE DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUŞA ADRIANA-DIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOREA DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GOLEAC NICOLETA-MATILDA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NASSAR RODICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂLCESCU CARMEN-ILEANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU DAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOREA OANA-CONSUELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANOLE PETRE-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUTACU SIMONA-VALENTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMION PAUL-EDUARD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCU CEZAR-COSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMION COSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRICĂ PETRE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IACOB EMANUEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIMPOIERU ALINA-GEORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞTEFANA CĂTĂLINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANINOPOL NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEGOIŢĂ ANDA-IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT JURUBIŢĂ GEANIN-GEORGIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANĂ TRAIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANGHEL FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALEXANDRESCU FLORIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNCIULEANU MITICĂ-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢÎRDEA ANDREI-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAIORU VLAD-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂRGĂRIT PETRE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢANE LAURA-DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDULESCU MILICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂVULESCU ALEXANDRU-ROLAND
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CURCĂ ALEXANDRA-IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RÂPEANU RĂZVAN-IULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN CRISTIAN-SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZAHARIA-VIŞOIU DARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PASCIUC PAULA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHERECHEŞ RALUCA-FLORINA
ALIANȚA USR PLUS NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL
ALIANȚA USR PLUS PRUNĂ CRISTINA-MĂDĂLINA
ALIANȚA USR PLUS ŢOIU OANA-SILVIA
ALIANȚA USR PLUS SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS BUZOIANU DIANA-ANDA
ALIANȚA USR PLUS BADEA MIHAI-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS TENIŢĂ DRAGOŞ-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS POP RAREŞ-TUDOR
ALIANȚA USR PLUS STOICA DIANA
ALIANȚA USR PLUS APOSTOL ALIN-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS NEAGU DENISA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS ÖZMEN OANA-MARCIANA
ALIANȚA USR PLUS DIMITRIU ALEXANDRU-PAUL
ALIANȚA USR PLUS BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS MOCANU NELU
ALIANȚA USR PLUS NIŢULESCU GABRIELA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS SAS CRISTIAN-TRAIAN
ALIANȚA USR PLUS STANCIU RADU-VALENTIN
ALIANȚA USR PLUS CARP MARIAN-IULIAN
ALIANȚA USR PLUS SĂMĂRTINEAN EMIL
ALIANȚA USR PLUS NISTOR RĂZVAN-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS STOIAN TEODORA
ALIANȚA USR PLUS BĂDOIU MIHAELA-CĂTĂLINA
ALIANȚA USR PLUS LĂZUREANU IOAN-VALENTIN
ALIANȚA USR PLUS JIDA MIHNEA-MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS BADEA ŞTEFAN-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS POPOVICI TEODOR-BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS CURCĂ ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS IONESCU MIHAI-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS EREMIA MARCEL-MARINEL
ALIANȚA USR PLUS TUDOR LIVIU
ALIANȚA USR PLUS GROSU CARMEN-ANGELA
ALIANȚA USR PLUS IRIMIEA LAURA-MIHAELA
ALIANȚA USR PLUS DUMITRESCU ROXANA
ALIANȚA USR PLUS CRUCEANU ALEXANDRINA
ALIANȚA USR PLUS MOLDOVEANU CRISTINA-GABRIELA
ALIANȚA USR PLUS STANCIU DĂNUŢ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HORVÁTH CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENCZE JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KŐVER ORSOLYA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZIGETI BOTOND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH TÜNDIKE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRAŞ IBOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALAZS ELZA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TIŞCĂ EDITH
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HORVATH BALÁZS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CĂNEA TIMEA-MELINDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYI ANNA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VELCZ ANA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODO ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÁNOSY EMMA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYI ANAMARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK LASZLO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEREKES GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEGUŢ SUSANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KLUGER MARIA-TEREZIA-PETRONELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEMETER RÓBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VELCZ ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARBU ELISABETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH OLIVER-RENATO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYI MÁRTON
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIKI ERZSÉBET
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CIUCLEA MAGDALENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RUNCAN ELENA-ELISABETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA WAGNER ALEXANDRU-ADALBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁZÁR SAMUEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODO IDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FRUNZĂ VIORICA-MARGARETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEMENY TIMEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CONSTANTIN IULIANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GHIOCA MAGDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA EGETŐ ZOLTAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE GRIGORIU MIHAI-THEODOR-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POPESCU ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE VLAD VIRGIL
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POPA MIRCEA-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE ENESCU CARMEN-ADRIANA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DOBROTĂ ANCUŢA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DINUŢĂ VICTOR
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE RADU MIHAELA-MONICA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE PRALEA ANDREI
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BANNER-DOBRESCU IOANA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE RĂDUCANU CONSTANTIN-AUGUSTIN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE IOSIF VENERA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE FLOREA BIANCA-VALENTINA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BALINT GELU-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE VOICU EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MAXIM DRAGOŞ-DĂNUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE STOIAN MIRCEA ANDREI
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE NESTOR RADU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE SAMOILĂ FLORIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ LALA DORIN-GEORGE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IURUC NICULAE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ PRIŞCHING LAURENŢIU
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ STUPARU IONUŢ-CRISTIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ZAMFIRA SORIN-CRISTIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NĂSTASE GEORGIANA-EMILIA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CRISTESCU HORIA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ HOMOR MARIAN-ION
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IVAN LAURENŢIU
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TIŢĂ NIKY-ANDREEA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ RICCIO DANIELA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ CURIC ELENA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ APATIEI PETRICĂ
PARTIDUL VERDE CĂLINESCU FLORIN
PARTIDUL VERDE DUMITRU SILVIU
PARTIDUL VERDE MECHNO CRINA-VERONICA
PARTIDUL VERDE STOICA CĂTĂLIN-NICOLAE
PARTIDUL VERDE GRĂDINARU ROXANA-MARIANA
PARTIDUL VERDE STANCU ŞTEFANIA
PARTIDUL VERDE TOMA ELENA
PARTIDUL VERDE MAGEARU LAURENŢIU
PARTIDUL VERDE GERMAN CORNELIA-FLORINA
PARTIDUL VERDE BREGA OLEG
PARTIDUL VERDE RADU ALINA-MIHAELA
PARTIDUL VERDE BURGHIU PETRICĂ
PARTIDUL VERDE MECHNO IOAN-ADRIAN
PARTIDUL VERDE SANDU ELENA
PARTIDUL VERDE BRÎNZAN GHEORGHE-DANIEL
PARTIDUL VERDE MATEI MIRELA-MIHAELA
PARTIDUL VERDE CAZIMIROVICI RĂZVAN
PARTIDUL VERDE DĂNECI IONELA-ROMINA
PARTIDUL VERDE NIEKOOP LIDIA-OCTAVIA
PARTIDUL VERDE BORLEANU LUCIA
PARTIDUL VERDE GHEORGHIŢĂ CĂLIN-DAN
PARTIDUL VERDE FĂLCOIANU VICTOR-ALEXANDRU
PARTIDUL VERDE NEACŞU ANDREI-IONUŢ
PARTIDUL VERDE KOTOV EDUARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMION GEORGE-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI ANA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GEAMĂNĂ DRAGOŞ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VÎLCU SELENA-GABRIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEAŢU EUGENIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN ION
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIŢA MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE DIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COTÎRLAN SIMIONIUC COSTEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOSICI CLAUDIA-NELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANOMIR PAUL-SEBASTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLOREA STELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORDEANU CĂTĂLIN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOSANCU GEORGE-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILACHE PATRICIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOBANU CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILE DUMITRU LUMINIŢA LUANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIMPOAE ANGHELINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ODAJIU ECATERINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUPAŞCU ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN IONUŢ-LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPESCU GEORGE-ALIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PENG ZHI-DA-RĂZVAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULA CRISTIAN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITROI TIBERIU-FLORENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IVANCIU AUGUSTIN-EMANUEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMIONOVICI CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SFETCU CARMEN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BÂRCOCI IULIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIACONU ROMEO-MIREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIMA CEZAR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOBANU OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MORUZI EDUARD-MIHUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEGREA ADELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARAIAN VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ABAZA VIOLETA-ADRIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU VALENTIN-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONESCU ADRIAN-VIRGIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CIOBOTARU CORALIA-ROXANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IOANA ION-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ANTOHI MARTA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DINU DĂNUŢ-IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CÂLŢAN TEOFIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR TIŢA MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BORNACI DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PLEŞOIANU LIVIU IOAN ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP DĂNUŢ-ONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAVELESCU AURELIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VASILE VALENTINA-BIANCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RAŢĂ NADIA-DINUCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TANAKA ANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUSCALU ŞTEFAN-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OIŢĂ DĂNUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRICĂ CRISTINA-ALEXANDRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BRÎNCOVEANU MARIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ALECU EMILIA-FLORENŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PREDA DRAGOŞ-ŞTEFĂNIŢĂ-GRAŢIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPREA CORINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGHICI IULIAN - SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONSTANTIN MIHNEA-ANDREI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMA FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITU ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHIDOLU-CAVALERU AURELIA-DENISA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SOARE LAURA-CRISTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOROBANŢU IOAN-MIHNEA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU DĂNUŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARGALINA IOAN-ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CAZACU CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HUIBAN BOGDAN-SEBASTIAN-GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PÂRVU DUMITRU-ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOADER RELU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KARIMI-JAVINANI SIMONA-ILEANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU ANDREEA-GEORGIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BÎCĂ GEANINA-ALEXANDRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SECĂREANU CARMEN-ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUGA RĂDIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞAPERA MARIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEANU ANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOGDAN ANATOLIA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU ELENA-MARIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETCU-MOLDOVEANU MĂDĂLINA-DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN-VERNESCU MIHAELA-BEATRICE
ALTERNATIVA DREAPTĂ RADU ALEXANDRU MARIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ LICXANDRU ELVIRA-MARILENA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CRUDU ALEXANDRU
ALTERNATIVA DREAPTĂ BOZ ALEXANDRU-CONSTANTIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ DICĂ MIHAI-LIVIU
ALTERNATIVA DREAPTĂ ŞTIOLICĂ FLORIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ SOARE ŞTEFAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CREŢU MARIA-CODRUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IOVICI TEODOR-VICTOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TULUGEA DANIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRISTESCU MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHENCIU ANGELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHICA CIPRIAN-DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU BOGDAN-NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANTEA ROXANA-THEODORA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATACHE CARMEN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILINCA LUCIAN-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VOINEA LAURENŢIU-EMILIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIULPAN ANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU MIRCEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTINESCU IONUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DATCU MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULESCU VALENTINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OLTEANU FELICIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LUNGU GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAFTEI VIOREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂNĂSESCU DAN-TUDOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TIRON CĂTĂLIN-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILIESCU GEORGE-VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂUN MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BEREA ELENA-NICOLETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CARAMAN IOANA-PAULA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TOPAN DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANCIU DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BEREA ANA-MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BRĂTUIANU JENEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞERBĂNESCU CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOMNU DORINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MANDOC ŞTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETCU MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GROSU CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PLEŞEA PARASCHIV
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANCU ANGHEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREESCU ELENA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE VASILE BOGDAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRIŢOIU CORNELIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU DUMITRU-DIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TEODOR MIHAI-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MINEA IONEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MISCHIE DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN ANGELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FOTACHE LIVIU-GEORGE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOVAN NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FLORESCU THEODORA-IULIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GURZĂU MARIAN-CIPRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SPĂTARIU MARIAN-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUMBRAVĂ GABRIEL-ŞTEFAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VLANDIS ROMEO-GABRIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂLAN LUDMILA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEACŞU FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDORAŞCU CRISTIAN-ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU NICOLETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORGA ELENA-RAMONA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRESCU LAURA-DIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PAVEL DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PÂSLARU IULIANA-MIHAELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANDRAŞ CĂTĂLIN-GABRIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LIVINSCHI GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CANDEA CORALIA-IRINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LEPĂDATU ELENA-ANDREEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHEORGHE CRISTIAN-MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PASMANGIU ŞTEFAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DITCOV MIHAI-GEORGE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE-DĂDUŢ LORENA-CLAUDIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SCARLAT NICOLAE-MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SOARE IRINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DINU ADRIAN-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SINESCU CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LEFTER OANA-COSTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRIN ANDREEA-GEORGIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANASTASIU CRISTIAN-MIRCEA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZBĂGANU GHEORGHIŢĂ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CRUŞOVEANU RĂDIŢA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NOVAC CRISTINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NIŢU GEORGIANA-CERASELA
CANDIDAT INDEPENDENT GEONEA IONELA-ALINA
CANDIDAT INDEPENDENT NICOLAE VALERIU-CIOLAN
CANDIDAT INDEPENDENT ŞERBAN DANIELA
CANDIDAT INDEPENDENT OPREA GABRIEL
CANDIDAT INDEPENDENT STOCHIŢĂ AUREL-CĂTĂLIN
Sursa: Pro TV