Rezultate alegeri parlamentare 2020 Mureș. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Mureș, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Mureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Mureș la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Mureș la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RAD NICUŞOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CISMAŞ NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞOPTEREAN ANGELICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HOFNĂR AUREL-IOAN
ALIANȚA USR PLUS HANG ANA-LUCIA
ALIANȚA USR PLUS POP ZAMFIR
ALIANȚA USR PLUS BÂRSAN IOAN
ALIANȚA USR PLUS DANEASA DAN
ALIANȚA USR PLUS RUS CIPRIAN-OVIDIU
ALIANȚA USR PLUS SZÁSZ JÓZSEF
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAIOR SERGIU-CLAUDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOSCVICIOV ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHĂILESCU ALIN-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALGEHMY MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAILAT IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AZAMFIREI LEONARD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CÎMPEANU ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TURCU SIMONA ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREFELEAN IOAN-SERGIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGESCU OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞARLEA HOREA-ARTHUR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUTIULCA COSMIN-RAREŞ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CENGHER IONUŢ-OVIDIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NOVÁK CSABA-ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NOVAK LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZASZ IZOLDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁSI ATTILA-CSABA
PARTIDUL COMUNIȘTILOR DOROFTEI ILIE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ JÉRE IBOLYA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TACHE SANDA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KERESTELY ANDREI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PARASCHIV PETRICĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA XENOFON-GEORGE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDOR NICULINA-ALINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU ALEXANDRU IONUŢ
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MIHUŢIU FLORIN IONUŢ
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ STAMATE COSMIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ COTOARĂ SILVIA-IOANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CANDALE IOAN-LUCIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ABRUDAN EMILIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DARII RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PÎNCĂ IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BERŢA IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRAMA GABRIELA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASIU TATIANA-MANUELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HĂRŢĂGAN MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHEREGI IOANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COPCEA FLORIN-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIGLAR VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) KOZAK NICOLAE-TIBERIU
PARTIDUL VERDE GREC VASILE
Lista candidaţilor din judeţul Mureș la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GLIGA DUMITRIŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUICU CORNELIU-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOCOTAR GHEORGHE-DINU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANCU OVIDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PINTEA AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIRLEA EMANOIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOGA DOINA-CAMELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAPUC SERGIU-VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUI DRAGOŞ-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂTEA EMIL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP ÉVA-ANDREA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VASS LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAMAR ALPÁR-BENIAMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TUDOR VERONKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FODOR ALEXANDRU-IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIBI ATTILA-ZOLTÁN
ALIANȚA USR PLUS GIURGIU ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS SORESCU-VASILE IRINA-MARIA
ALIANȚA USR PLUS LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI
ALIANȚA USR PLUS ROMAN IOANA-ŞTEFANA
ALIANȚA USR PLUS MUREŞAN ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ
ALIANȚA USR PLUS SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS OPINCARIU CORNEL-DAN
ALIANȚA USR PLUS SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL
ALIANȚA USR PLUS VARTIC ANDREI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAŞCAN EMIL-MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PESCAR RADU-MIRCEA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂEREAN MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ KISS ZOLTÁN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRA FLORIN-AURELIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOROŞ ANGELICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂRGINEAN TEOFIL VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STUPARIU CĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZĂBALĂ GICU-MARINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GREU ANCUŢA-BIANCA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SĂCĂREA IOAN-DACIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA JOZSA MIHAI-MIRCEA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PIASKOVSKI STANISLAV
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GAVRILESCU CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIORNOHUZ RADU-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MACARIE VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLNAR ERVIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GYÖRGY ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞANTA SIMONA-ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIŞ MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IACOB EMILIA-MEDA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP CAMELIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRGINEAN MARIUS-IOAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RAŢIU SILVIU-GHEORGHE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GOIA CODRIN-MIHAI
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POP SERGIU-TEODOR
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RAŢIU DIANA-MARIA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ SABĂU MARIUS-CIPRIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VAJDA KERSTIN-INGRID
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RIGLEA GHEORGHE-GEORGE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IOAN DANIEL-MIHAI
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NICA BOGDĂNEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞANDRA NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂCURAR ALIN-ROMULUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU DAN-ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DAN ALEXANDRA-ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA ANNA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TANASĂ DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIN MARINELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARCU VLAD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NATEA LIVIU-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLOREA CRINIŞOR-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HOBAI IOANA-MARIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VÂLVĂ MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUREŞAN LIVIU-MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRA CLAUDIU-FLORIN
PARTIDUL VERDE COSMA LAVINIA-CORINA
PARTIDUL VERDE PUŞCAŞ ALEXANDRU
PARTIDUL VERDE ŞONEA PAUL-GHEORGHE
PARTIDUL VERDE KÖRMÖCZKI JÁNOS
PARTIDUL VERDE HĂRŞAN BOGDAN-DORIN
PARTIDUL VERDE MOLDOVAN DANA-MARIA
PARTIDUL VERDE MACAVEIU VICTOR-MIRCEA
PARTIDUL VERDE DAN ADELA
PARTIDUL VERDE DANCIU MARIUS
PARTIDUL VERDE GREC CLAUDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAVEL MARCEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VLAS CORNELIU-CLAUDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MICU IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MINCU IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTIŞ DUMITRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MATEI ELENA-LOREDANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU MIHAI-ALIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTIŞ KARINA-IOHANNA
CANDIDAT INDEPENDENT BENDORFEAN TRAIAN
Sursa: Pro TV