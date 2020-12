Rezultate alegeri parlamentare 2020 Mureș. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Mureș, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Mureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Mureș la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Mureș la Senat la alegerile parlamentare 2020



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RAD NICUŞOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CISMAŞ NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞOPTEREAN ANGELICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HOFNĂR AUREL-IOAN

ALIANȚA USR PLUS HANG ANA-LUCIA

ALIANȚA USR PLUS POP ZAMFIR

ALIANȚA USR PLUS BÂRSAN IOAN

ALIANȚA USR PLUS DANEASA DAN

ALIANȚA USR PLUS RUS CIPRIAN-OVIDIU

ALIANȚA USR PLUS SZÁSZ JÓZSEF

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAIOR SERGIU-CLAUDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOSCVICIOV ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHĂILESCU ALIN-MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALGEHMY MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAILAT IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AZAMFIREI LEONARD

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CÎMPEANU ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TURCU SIMONA ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREFELEAN IOAN-SERGIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGESCU OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞARLEA HOREA-ARTHUR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUTIULCA COSMIN-RAREŞ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CENGHER IONUŢ-OVIDIU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NOVÁK CSABA-ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NOVAK LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZASZ IZOLDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁSI ATTILA-CSABA

PARTIDUL COMUNIȘTILOR DOROFTEI ILIE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ JÉRE IBOLYA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TACHE SANDA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KERESTELY ANDREI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PARASCHIV PETRICĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA XENOFON-GEORGE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDOR NICULINA-ALINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU ALEXANDRU IONUŢ

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MIHUŢIU FLORIN IONUŢ

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ STAMATE COSMIN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ COTOARĂ SILVIA-IOANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CANDALE IOAN-LUCIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ABRUDAN EMILIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DARII RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PÎNCĂ IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BERŢA IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRAMA GABRIELA-MARIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASIU TATIANA-MANUELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HĂRŢĂGAN MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHEREGI IOANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COPCEA FLORIN-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIGLAR VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) KOZAK NICOLAE-TIBERIU

PARTIDUL VERDE GREC VASILE

Lista candidaţilor din judeţul Mureș la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GLIGA DUMITRIŢA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUICU CORNELIU-FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOCOTAR GHEORGHE-DINU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANCU OVIDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PINTEA AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIRLEA EMANOIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOGA DOINA-CAMELIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAPUC SERGIU-VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUI DRAGOŞ-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂTEA EMIL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÉP ÉVA-ANDREA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VASS LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAMAR ALPÁR-BENIAMIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TUDOR VERONKA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FODOR ALEXANDRU-IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIBI ATTILA-ZOLTÁN

ALIANȚA USR PLUS GIURGIU ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS SORESCU-VASILE IRINA-MARIA

ALIANȚA USR PLUS LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI

ALIANȚA USR PLUS ROMAN IOANA-ŞTEFANA

ALIANȚA USR PLUS MUREŞAN ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ

ALIANȚA USR PLUS SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS OPINCARIU CORNEL-DAN

ALIANȚA USR PLUS SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL

ALIANȚA USR PLUS VARTIC ANDREI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAŞCAN EMIL-MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PESCAR RADU-MIRCEA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂEREAN MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ KISS ZOLTÁN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRA FLORIN-AURELIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOROŞ ANGELICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂRGINEAN TEOFIL VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STUPARIU CĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZĂBALĂ GICU-MARINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GREU ANCUŢA-BIANCA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SĂCĂREA IOAN-DACIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA JOZSA MIHAI-MIRCEA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PIASKOVSKI STANISLAV

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GAVRILESCU CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIORNOHUZ RADU-IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MACARIE VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLNAR ERVIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GYÖRGY ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞANTA SIMONA-ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIŞ MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IACOB EMILIA-MEDA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP CAMELIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRGINEAN MARIUS-IOAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RAŢIU SILVIU-GHEORGHE

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GOIA CODRIN-MIHAI

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POP SERGIU-TEODOR

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RAŢIU DIANA-MARIA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ SABĂU MARIUS-CIPRIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VAJDA KERSTIN-INGRID

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RIGLEA GHEORGHE-GEORGE

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IOAN DANIEL-MIHAI

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NICA BOGDĂNEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞANDRA NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂCURAR ALIN-ROMULUS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU DAN-ION

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DAN ALEXANDRA-ELENA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA ANNA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TANASĂ DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIN MARINELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARCU VLAD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NATEA LIVIU-ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLOREA CRINIŞOR-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HOBAI IOANA-MARIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VÂLVĂ MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUREŞAN LIVIU-MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRA CLAUDIU-FLORIN

PARTIDUL VERDE COSMA LAVINIA-CORINA

PARTIDUL VERDE PUŞCAŞ ALEXANDRU

PARTIDUL VERDE ŞONEA PAUL-GHEORGHE

PARTIDUL VERDE KÖRMÖCZKI JÁNOS

PARTIDUL VERDE HĂRŞAN BOGDAN-DORIN

PARTIDUL VERDE MOLDOVAN DANA-MARIA

PARTIDUL VERDE MACAVEIU VICTOR-MIRCEA

PARTIDUL VERDE DAN ADELA

PARTIDUL VERDE DANCIU MARIUS

PARTIDUL VERDE GREC CLAUDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAVEL MARCEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VLAS CORNELIU-CLAUDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MICU IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MINCU IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTIŞ DUMITRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MATEI ELENA-LOREDANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU MIHAI-ALIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTIŞ KARINA-IOHANNA

CANDIDAT INDEPENDENT BENDORFEAN TRAIAN