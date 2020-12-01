Rezultate alegeri parlamentare 2020 Argeş. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Argeş, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Argeş la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Argeş la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Argeş la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS MIRCESCU ION-NARCIS
ALIANȚA USR PLUS NEDELCU DARIUS-SEBASTIAN
ALIANȚA USR PLUS CREŢU RODICA
ALIANȚA USR PLUS STAN FLOREA
ALIANȚA USR PLUS GERMAN ALEXANDRU-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS CHIŢĂ ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BICA DĂNUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IRIMIA TIBERIU-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POSTELNICESCU MARIUS-DOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARINESCU ION-MĂDĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MURGULEŢ ELENA-LILIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PÎRVA RADU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRUZ NICULAE-ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ASZTALOS STEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZTRANYÁK MELINDA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BICHIR FLORIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHERZAN CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUDOR MIHAIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEIANU ELSE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BEBU IULIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBU GEORGE-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CATANA CLAUDIU-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STROESCU NICOLAE-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FULGA MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ANDREI MARIA-CLAUDIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢĂ BOGDAN IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUIU OVIDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOCHECI CRISTINA-MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ENACHE VALENTIN-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MORARU LAURA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂTĂŞESCU GHIORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUGHIU ADRIAN-DUMITRU
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ MIRCU CIPRIAN-ALIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BRATU SORIN-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCUR GEORGE-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MEGELEA IONUŢ-LIVIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULA IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RAICA ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HORNEŢ IULIEAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UŢĂ ION
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LALU MAGDALENA-SILVIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV VIRGIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMA MAGDALENA-RODICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDULESCU GHEORGHE-MIHAI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂLOIU ELENA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MANDU VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂSTASE CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRUGĂU VIOREL
PARTIDUL VERDE CĂZĂNOIU MARIN-MARCEL
PARTIDUL VERDE CAIMAC OLIMPIA-ELENA
PARTIDUL VERDE BARBU CRISTINEL
PARTIDUL VERDE PETRE MARIN
PARTIDUL VERDE NEACŞU MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRANDAFIRESCU GABRIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂTARU ANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOCĂNĂU TRAIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAV EMILIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNĂSOIU AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDULESCU ALEXANDRU-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CHIRIGIU ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR COANDĂ MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR STAN MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BICĂ MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DUŢĂ ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGA ADRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICOLESCU ALINA-CIZETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JOLTEA MIHAIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU MARIAN-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOGA DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SORESCU DUMITRU
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ŞERBAN PETRE-MARIUS
Lista candidaţilor din judeţul Argeş la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS MATEESCU EMILIA
ALIANȚA USR PLUS MARINA IONUŢ-BOGDĂNEL
ALIANȚA USR PLUS COJAN MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS DRAGOMIRESCU MIHAI
ALIANȚA USR PLUS BĂRBULESCU MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS CHIRIŢĂ VIORICA
ALIANȚA USR PLUS ROŞOI ROBERT-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS PĂTRĂŞCAN REMUS-IONEL
ALIANȚA USR PLUS RĂDUCANU GABRIELA
ALIANȚA USR PLUS BELU DANIEL-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CONSTANTIN DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DAVID BOGDAN-ANGELIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN ANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SANDU ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALECSEI GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TOFAN GELU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUCU MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STANCIU ALEXANDRINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXĂNDRESCU MIHAI-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DAMASCHIN ADINA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PERIANU RADU-VALERIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDACS ZSOLT-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRAI MARTON
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS TIMEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOOS CSABA-ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKAB CSABA-GYÖRGY
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULF CORNEL-CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIMA EDUARD-ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRESCU DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORDACHE FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FRĂŢICĂ ELENA-ALINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXANDRESCU GEORGE-VALERIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BAIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA BIANCA-GINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEACŞU-CRISTEA DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRĂNESCU ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU MIHAI VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONESCU NICU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IVAN MARIUS-BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRECU DUMITRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLARIU GHEORGHE-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FURICA IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMA IONEL-GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂDULESCU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU CLAUDIA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALEXE ROBERT-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MATEI FLORIAN-CODRUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA JANŢĂ IONEL-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂLU MIHAI-VLAD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUCURA-OPRESCU SIMONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAVELESCU NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHALCEA REMUS-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLĂŞOIU AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂLINESCU ALIN-MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINICĂ NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRACHE ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANCEA BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MINCIUNESCU IONUŢ-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ VELE CLAUDIU-EDUARD
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ GRIGORE IONELA-ALINA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ GHILENCEA FABIAN-MIHAI
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ TEODORESCU ALIN-VASILE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHEORGHE IONUŢ-VALENTIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BĂCANU OCTAVIANA-ILEANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANA MARIUS-MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BELIBOU GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PODARIU NICOLAE-IONUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGAN CRISTINA-DENISA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞOMĂNESCU ANDREI-GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN TEODOR-GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOROBANŢU MIHAI-PETRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRESCU ANA-MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRESCU ANDREI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CĂPĂŢÎNĂ TATIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTACHE STELIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREESCU MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHELARU MIRCIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARINESCU CICERONE NICOLAIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GINGĂRAŞ GEORGIANA-NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COŞA ANCA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂTIŢĂ DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU THEODOR-ILIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BADEA GABRIEL-OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUCA DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANGHEL ION NARCIS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PREDA DUMITRU-RĂZVAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VELEA MIHAI-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORDACHE GEORGICĂ-VALENTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂSTASE IONELA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHERU ILIE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POŞTALIU ELIZA-VIORELA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DOBRE CORNEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BERTA RAMONA-CORINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂLOIU FLORIAN
PARTIDUL VERDE BURETE CORNEL
PARTIDUL VERDE CHERECHEŞ MARIA
PARTIDUL VERDE IOAN RADU-GABRIEL
PARTIDUL VERDE TISANU ALICE-CRISTIANA
PARTIDUL VERDE BERCARU ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL VERDE ODOROAGĂ CLAUDIU-DANIEL
PARTIDUL VERDE IAGĂRU CLAUDIU
PARTIDUL VERDE TĂNASIE OCTAVIAN
PARTIDUL VERDE NAGÎŢ SIMONA
PARTIDUL VERDE LICĂ DUMITRU-LAURENŢIU
PARTIDUL VERDE NEDELEA PETRE
PARTIDUL VERDE ODOROAGĂ IONELA-CORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZĂR ION-CORNEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXIU NICOLAE-IULIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NIŢĂ MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IONESCU IONELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TATIA ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OPREA ANDREEA-DENISA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HONCEA ANDREEA-LOREDANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞIMON GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNESCU MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RETEVOESCU GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MARGHIOLU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GHENCEA PETRE-RAUL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDULESCU ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NICULA ALEXANDRU-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NEGRU GEORGIANA-BIANCA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GRIGORE MARIANA-NORELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CATANĂ GEORGIANA-IONELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BĂNICĂ ALEXANDRU-GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂCARU DUMITRU-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DUMITRU ANA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CHIRAN ROBERT-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR SFETCU MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR STAN GEORGIANA-IULIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDULESCU CĂTĂLIN-MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RIZESCU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞIPOTEANU CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZEA RALUCA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANCUŢA CONSTANTIN-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI ALEXANDRU LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SANDU FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUICAN MARIUS-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UNGUREANU CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANDIDATU MARIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE OBLEAGĂ ANDREI-ALEXANDRU
CANDIDAT INDEPENDENT BACIU VIRGIL
Sursa: Pro TV