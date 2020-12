Rezultate alegeri parlamentare 2020 Argeş. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Argeş, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Argeş la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Argeş la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Argeş la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS MIRCESCU ION-NARCIS

ALIANȚA USR PLUS NEDELCU DARIUS-SEBASTIAN

ALIANȚA USR PLUS CREŢU RODICA

ALIANȚA USR PLUS STAN FLOREA

ALIANȚA USR PLUS GERMAN ALEXANDRU-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS CHIŢĂ ION



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BICA DĂNUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IRIMIA TIBERIU-GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POSTELNICESCU MARIUS-DOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARINESCU ION-MĂDĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MURGULEŢ ELENA-LILIANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PÎRVA RADU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRUZ NICULAE-ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ASZTALOS STEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZTRANYÁK MELINDA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BICHIR FLORIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHERZAN CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUDOR MIHAIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEIANU ELSE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BEBU IULIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBU GEORGE-IONUŢ



PARTIDUL PRO ROMÂNIA CATANA CLAUDIU-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STROESCU NICOLAE-MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FULGA MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ANDREI MARIA-CLAUDIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢĂ BOGDAN IONUŢ



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUIU OVIDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOCHECI CRISTINA-MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ENACHE VALENTIN-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MORARU LAURA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂTĂŞESCU GHIORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUGHIU ADRIAN-DUMITRU



PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ MIRCU CIPRIAN-ALIN



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BRATU SORIN-CONSTANTIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCUR GEORGE-ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MEGELEA IONUŢ-LIVIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULA IONEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RAICA ADRIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HORNEŢ IULIEAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UŢĂ ION

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LALU MAGDALENA-SILVIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV VIRGIL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMA MAGDALENA-RODICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDULESCU GHEORGHE-MIHAI



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂLOIU ELENA-MIHAELA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MANDU VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂSTASE CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRUGĂU VIOREL



PARTIDUL VERDE CĂZĂNOIU MARIN-MARCEL

PARTIDUL VERDE CAIMAC OLIMPIA-ELENA

PARTIDUL VERDE BARBU CRISTINEL

PARTIDUL VERDE PETRE MARIN

PARTIDUL VERDE NEACŞU MIHAI



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRANDAFIRESCU GABRIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂTARU ANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOCĂNĂU TRAIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAV EMILIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNĂSOIU AUREL



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDULESCU ALEXANDRU-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CHIRIGIU ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR COANDĂ MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR STAN MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BICĂ MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DUŢĂ ADRIANA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGA ADRIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICOLESCU ALINA-CIZETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JOLTEA MIHAIL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU MARIAN-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOGA DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SORESCU DUMITRU



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ŞERBAN PETRE-MARIUS

Lista candidaţilor din judeţul Argeş la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS MATEESCU EMILIA

ALIANȚA USR PLUS MARINA IONUŢ-BOGDĂNEL

ALIANȚA USR PLUS COJAN MIHAIL

ALIANȚA USR PLUS DRAGOMIRESCU MIHAI

ALIANȚA USR PLUS BĂRBULESCU MIHAIL

ALIANȚA USR PLUS CHIRIŢĂ VIORICA

ALIANȚA USR PLUS ROŞOI ROBERT-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS PĂTRĂŞCAN REMUS-IONEL

ALIANȚA USR PLUS RĂDUCANU GABRIELA

ALIANȚA USR PLUS BELU DANIEL-MARIUS



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CONSTANTIN DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DAVID BOGDAN-ANGELIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN ANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SANDU ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALECSEI GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TOFAN GELU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUCU MARIAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STANCIU ALEXANDRINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXĂNDRESCU MIHAI-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DAMASCHIN ADINA-MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PERIANU RADU-VALERIU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDACS ZSOLT-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRAI MARTON

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS TIMEA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOOS CSABA-ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKAB CSABA-GYÖRGY



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULF CORNEL-CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIMA EDUARD-ŞTEFAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRESCU DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORDACHE FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FRĂŢICĂ ELENA-ALINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXANDRESCU GEORGE-VALERIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BAIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA BIANCA-GINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEACŞU-CRISTEA DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRĂNESCU ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU MIHAI VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONESCU NICU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA IVAN MARIUS-BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRECU DUMITRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLARIU GHEORGHE-IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FURICA IONEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMA IONEL-GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂDULESCU MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU CLAUDIA-MARIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALEXE ROBERT-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MATEI FLORIAN-CODRUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA JANŢĂ IONEL-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂLU MIHAI-VLAD



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUCURA-OPRESCU SIMONA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAVELESCU NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHALCEA REMUS-GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLĂŞOIU AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂLINESCU ALIN-MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINICĂ NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRACHE ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANCEA BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MINCIUNESCU IONUŢ-BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL



PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ VELE CLAUDIU-EDUARD

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ GRIGORE IONELA-ALINA

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ GHILENCEA FABIAN-MIHAI

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ TEODORESCU ALIN-VASILE



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHEORGHE IONUŢ-VALENTIN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BĂCANU OCTAVIANA-ILEANA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANA MARIUS-MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BELIBOU GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PODARIU NICOLAE-IONUŢ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGAN CRISTINA-DENISA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞOMĂNESCU ANDREI-GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN TEODOR-GABRIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOROBANŢU MIHAI-PETRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRESCU ANA-MARIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRESCU ANDREI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CĂPĂŢÎNĂ TATIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTACHE STELIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREESCU MARIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHELARU MIRCIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARINESCU CICERONE NICOLAIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GINGĂRAŞ GEORGIANA-NICOLETA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COŞA ANCA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂTIŢĂ DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU THEODOR-ILIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BADEA GABRIEL-OCTAVIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUCA DANIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANGHEL ION NARCIS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PREDA DUMITRU-RĂZVAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VELEA MIHAI-DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORDACHE GEORGICĂ-VALENTIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂSTASE IONELA-CRISTINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHERU ILIE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POŞTALIU ELIZA-VIORELA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DOBRE CORNEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BERTA RAMONA-CORINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂLOIU FLORIAN



PARTIDUL VERDE BURETE CORNEL

PARTIDUL VERDE CHERECHEŞ MARIA

PARTIDUL VERDE IOAN RADU-GABRIEL

PARTIDUL VERDE TISANU ALICE-CRISTIANA

PARTIDUL VERDE BERCARU ALEXANDRU-MARIAN

PARTIDUL VERDE ODOROAGĂ CLAUDIU-DANIEL

PARTIDUL VERDE IAGĂRU CLAUDIU

PARTIDUL VERDE TĂNASIE OCTAVIAN

PARTIDUL VERDE NAGÎŢ SIMONA

PARTIDUL VERDE LICĂ DUMITRU-LAURENŢIU

PARTIDUL VERDE NEDELEA PETRE

PARTIDUL VERDE ODOROAGĂ IONELA-CORINA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZĂR ION-CORNEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXIU NICOLAE-IULIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NIŢĂ MARIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IONESCU IONELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TATIA ION

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OPREA ANDREEA-DENISA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HONCEA ANDREEA-LOREDANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞIMON GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNESCU MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RETEVOESCU GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MARGHIOLU CONSTANTIN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GHENCEA PETRE-RAUL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDULESCU ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NICULA ALEXANDRU-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NEGRU GEORGIANA-BIANCA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GRIGORE MARIANA-NORELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CATANĂ GEORGIANA-IONELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BĂNICĂ ALEXANDRU-GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂCARU DUMITRU-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DUMITRU ANA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CHIRAN ROBERT-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR SFETCU MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR STAN GEORGIANA-IULIA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDULESCU CĂTĂLIN-MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RIZESCU GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞIPOTEANU CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZEA RALUCA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANCUŢA CONSTANTIN-DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI ALEXANDRU LUCIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SANDU FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUICAN MARIUS-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UNGUREANU CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANDIDATU MARIAN



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE OBLEAGĂ ANDREI-ALEXANDRU



CANDIDAT INDEPENDENT BACIU VIRGIL