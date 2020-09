Cine e Allen Coliban, noul primar al Brașovului. Senatorul USR este antreprenor în IT și fost sportiv

Allen Coliban este noul primar al orașului Brașov, după ce senatorul USR l-a învins la alegerile locale din 27 septembrie pe George Scripcaru, care a fost primar timp de 16 ani.

Allen Coliban a candidat din partea USR-PLUS și a oferit, la fel ca germanul Dominic Fritz la Timișoara, una dintre cele mai mari surprize la scrutinul de duminică, 27 septembrie 2020. La Timișoara, Dominic Fritz a reușit să-l învingă pe Nicolae Robu, care conducea orașul de opt ani.

Potrivit rezultatelor provizorii după alegerile locale de duminică, după centralizarea a 82,912 voturi, reprezentând 97%, din total, pe primul loc e Allen Coliban (USR Plus), cu 41% .

George Scripcaru a pierdut Primăria Braşovului, obținând doar 37.63% din voturi.

În Braşov, pentru Primărie, au fost exprimate 84.970 de voturi, prezenţa fiind de 34.54%.

Cine este Allen Coliban, noul primar al Brașovului

Allen Coliban, în vârstă de 41 de ani, s-a născut și a crescut în Șcheii Brașovului. El a urmat Colegiul Național "Andrei Șaguna", după care a studiat la Universitatea Politehnică din București (IT) și Universitatea Transilvania (marketing).

După studii, Coliban s-a întors să locuiască în Brașov.

Potrivit profilului de pe site-ul USR, Allen Coliban are o experiență de 10 ani în industria IT, 8 ani în consultanță de business şi fonduri europene, 6 ani în dezvoltare organizațională şi managementul performanței. La vârsta de 20 de ani avea propria firma de software și clienți internaționali, iar la 27 de ani era director de producție, iar la 31 de ani președinte de federație.

Allen Coliban a practicat schiul și curlingul



Ca practicant al schiului și curlingului, Allen Coliban a reprezentat România la Abu Dhabi Adventure Challenge (2007) și la IGWA Guadeloupe (locul 7), dupa ce anterior a câștigat mai multe concursuri în țară. În schi, a câștigat locul 1 la Campionatele Universitare de Schi Alpin Grupa B (GS, 2005). În curling, a câștigat o medalie de argint la Campionatul European – Grupa C (2013). A fost instructor în Scoția, Cehia, Germania, China, Japonia și a organizat Campionate Mondiale și Jocurile Paralimpice (2014).

Allen Coliban, cariera politică



Allen Coliban este senator USR de Brașov și vicepreședinte al Uniunii Salvați România.

Din septembrie 2018, el este membru în Comisia pentru mediu, iar din octombrie 2018 este membru în CComisia pentru transporturi şi infrastructură.

"Din IT am deprins structura, organizarea și gândirea „out of the box”. Din sport am învățat ce înseamnă competiția, performanța și fairplay-ul. Schiul și curlingul m-au învățat despre echilibru, sporturile de anduranță despre a nu renunța. Anii de consultanță m-au învățat să ascult, să înțeleg și să ofer soluții pentru nevoile și problemele celorlalți, să înțeleg cultura și procesele organizaționale, să definesc strategii și să le duc la îndeplinire. Sunt pregătit să pornesc pe acest drum nou. Știu că am multe de învățat, dar de asta nu m-am ferit niciodată – învăț repede, am inteligența și puterea de muncă necesare. Mi-am dovedit-o în trecut, câștigând concursuri după 70 de ore de alergare non-stop. Mi-au spus mulți că în politică se potrivește cel mai bine expresia „dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii”. Mă bazez însă pe educație, pe bun simț și pe dorința de a da un exemplu, de a arăta că schimbarea în bine este posibilă", susține Allen Coliban.

În plan personal, Allen Coliban este căsătorit și are două fetițe.