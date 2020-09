Surprize uriașe în marile orașe din țară. Scripcaru pierde primăria Brașov după 16 ani. Robu, învins de Fritz la Timișoara

Surprize mari în lupta pentru scaunul de primar în multe orașe din țară.

Dacă la Cluj-Napoca și Iași, aceiași primari au fost realeși, Timișoara are un nou edil după 8 ani, iar Brașovul după 16.

La Constanța, lupta este extrem de strânsă, iar la Câmpulung Muscel a câștigat fosta noastră colegă, Elena Lasconi.

Surpriza de la Timișoara

Una dintre cele mai mari surprize a fost la Timişoara, unde actualul primar Nicolae Robu a pierdut alegerile în faţa lui Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS.

Dominic Fritz: "Dragi timişoreni, vă mulţumesc"

Dominic Fritz a reuşit să strângă în jurul lui o întreagă comunitate, iar diferenţa pare să fie una covârşitoare.

Dominic Fritz, primarul ales al Timisoarei: ”Au spus că nu putem câştiga, au spus nici să nu încercăm. Dar am încercat şi am reuşit! Simt o responsabilitate mare, a aşteptărilor voastre, pe umerii mei. Şi de aia vă rog, nu doar să aveţi răbdare, dar să vă şi implicaţi, să faceţi parte din această Timişoara europeană

Nicolae Robu a pierdut Primăria Timișoarei cu o diferenţă de peste 20 de procente.

Nicolae Robu: "Am pierdut. Este voinţa timişorenilor, eu nu pot decât să o respect. Diferenţa de voturi este mare. Aşteptările timişorenilor sunt altele, DEZVOLTAREA ÎN FORŢĂ pe care eu am făcut-o şi am promis-o şi pe viitor se pare că nu a dat satisfacţie.”

Rezultat incert la Constanța

În Constanța, potrivit exitpoll-urior, situaţia era neclară în privinţa câştigătorului fotoliului de primar. Canditatul USR PLUS, Stelian Ion, şi cel al PNL, Vergil Chițac, au o estimare de 29 la sută fiecare. Totuşi canditatul USR Plus, s-a arătat sigur de victorie.

Stelian Ion, candidat primăria municipiului Constanța: "În Constanța scriem istorie, smulgem acest oraş din mâinile unor mafioţi care ne-au ţinut în subdezvoltare timp de 20 de ani. Ne-am luptat într-o campanie cu doi coloşi, care au încercat să ne strivească, dar constănţenii, în faţa cărora mă înclin şi cărora le mulţumesc din suflet, au decis să scape oraşul ăsta de mafii"

George Scripcaru pierde primăria Brașov după 16 ani

Rezultate surprinzătoare şi în Braşov. După 16 ani în care a fost la cârma oraşului, George Scripcaru, susţinut de PNL, a fost învins de Allen Coliban, candidatul USR-PLUS.

În Braşov, predarea sacilor cu buletine de vot s-a făcut fără incidente.

Allen Coliban, candidat USR-PLUS pentru primăria Braşov: ”Este un rezultat care ne onorează, dar care ne şi obliga şi exact asta spuneam în urmă cu 15 minute, că avem foarte, foarte mult de muncă, dar e exact ce ne-am dorit. e asta am intrat în politică, să avem o şansă să producem schimbarea asta. Şi iată că şansa asta o avem chiar acum în 2020”

Chirica și Boc și-au păstrat fotoliul de primari



Voturile ieşenilor au mers din nou către Mihai Chirica care a fost reales .

Mihai Chirica, primar reales Iași: "Mulțumim tuturor pentru sprijin, pentru tot ce ați pus în slujba acestui proiect. Eu cred că a meritat și dacă vă uitați la noi cred că este momentul de glorie al acestui oraș când o echipă care își iubește orașul și județul are ocazia să arate acest lucru de la cârma instituțiilor pe care le vom conduce de azi încolo. "

Şi Emil Boc a reuşit să câştige pentru a cincea oară alegerile pentru fotoliul de primar al Clujului. Dacă anii trecuţi numărătoarea voturilor se făcea la Casa de Cultură a Studenţilor din CN, acum, pentru asigurarea unui spaţiu mai mare, voturile au fost aduse la Cluj Arena.

Reporter: ”Cu pandemia, a fost mai greu?

Reprezentant secţie de vot în maşina: Da, da. Şi pentru faptul că au fost buletine de vot, şi s-au adunat multe la numărare, dar suntem primii şi ne-am descurcat foarte bine.

Reporter: A fost o zi grea?

Reprezentant secţie de vot în maşina: Da, da. Am avut o secţie cu mulţi votanţi”

Elena Lasconi, câștigătoare detașată la Câmpulung Muscel



O surpriză a fost la Câmpulung Muscel. Elena Lasconi, fosta noastră colegă, a câştigat detașat alegerile, din partea USR PLUS.

Elena Lasconi: "Revoluţia în România a început la Câmpulung, despre asta este vorba, vă iubesc fraţilor, vă mulţumesc din suflet. "

La Bistriţa, din cauza oboselii membrilor comisiei, au încurcat sacii cu buletine chiar în fata sediului central.

La Târgu Jiu, membrii Biroului electoral au sesizat o îmbunătăţire în sistemul de votare.

Reporter: ”Faţă de anii trecuţi cum e?

Membru Biroul electoral: E mai bine, se mai schimbă câte ceva din ce în ce în mai bine”

”E un sistem informatic bine pus la punct şi care funcţionează perfect, nu am văzut aşa ceva, am o vârstă, e perfect.

Reporter: Deci nu se poate greşi

Nu se poate greşi.”