„Am avut tendința să pup pământul”. Mărturii ale românilor care au reușit să plece din Israel și să ajungă în țară

Pe lângă ei, în aeroportul din București ajung și cetățeni străini care au părăsit de urgență Israelul și vor să revină în țările lor.

Momente emoționante pe aeroportul din Otopeni, după aterizarea unui avion din Tel Aviv. O familie de români stabilită în orașul Eilat, în sudul Israelului, se întoarce după zeci de ani la rudele din România. După 38 de ani de când s-a stabilit acolo, o româncă din Focșani și-a adus fata și nepoții.

Româncă: „Situația gravă, foarte gravă, acum cum aterizat, ne-am uitat și am văzut că ne atacă și din nordul țării, din Liban, și din sudul țării pe toată linia Gaza. Fiica mea s-a născut în Israel, și nepotii, am venit cu nepoții să nu fie traumatizați. Ne-am clădit o casă în Israel, am muncit, am născut copii, și din orașul nostru, copiii colegilor de serviciu au murit, nu pot să văd, am atac de panică, nu pot să aud și să văd așa ceva”.

Cei mai mici dintre membrii familiei vin prima dată în România.

Rudă: „Vă dați seama că avem emoții, au încercat să vină de două zile, mă bucur că mai zboară în Israel și îmi aduc familia acasă, îi așteptăm cu emoții”.

Cu același avion a ajuns în București și un român stabilit de zeci de ani în Hadera, Israel, împreună cu soția. Au căutat de urgență un zbor care să îi ducă departe de război.

Român: „În două cuvinte, situația e foarte rea, ce o să fie... Dumnezeu știe! Am venit la nepoți”.

În continuare, o mulțime de pelerini români care se aflau în Țara Sfântă se întorc în România, însă zborurile sunt limitate și nu ușor de gasit. Mai mult, aceștia trebuie să ajungă singuri la aeroport.

Femeie: „Greu, rau, acum că am ajuns, am avut tendința să pup pământul”.

Ministerul Afacerilor Externe informează că în cursul zilei de marți și în noaptea trecută, alți 283 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară cu două curse TAROM și o cursă operată de o companie privată. De altfel, de la începutul conflictului din Israel, peste 1500 de români, s-au întors în țară, iar 3 companii aeriene continuă să opereze zboruri pe ruta Tel Aviv- București și în următoarele zile.

Întreaga populație a Israelului se află sub teroare. O familie care locuiește în apropierea Fâșiei Gaza se afla în excursie în Turcia când a început conflictul. Oamenii au căutat zile întregi o legatură aeriana să se întoarcă în țara lor, unde familia le este în pericol. Au ajuns în București și de aici zboară la Tel Aviv.

Ministerul Afacerilor Externe informează că 350 de români se afla în Fâșia Gaza, iar 150 au cerut să fie evacuați.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-10-2023 19:22