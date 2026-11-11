Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 - 12 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, cerul va avea înnorări şi trecător va ploua (cantităţi de apă în jur de un litru pe metrul pătrat), iar probabilitatea de ceaţă va fi ridicată. Vântul va sufla slab, în timp ce minima termică va fi de 5 - 6 grade, potrivit Agerpres.

Totodată, în perioada 12 noiembrie, ora 8:00 - 13 noiembrie, ora 8:00, vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va oscila în ecartul 7 - 10 grade. Dimineaţa se va semnala ceaţă.

Pe parcursul zilei de vineri, între orele 8:00 - 22:00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări şi spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantităţi de apă în jur de un litru/mp). Vântul va sufla, în general, moderat (viteze de 35 - 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.