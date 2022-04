Președintele Ucrainei a îndemnat Occidentul să impună un embargo total asupra importurilor de energie din Rusia și să furnizeze Ucrainei mai multe arme.

„Suntem pregătiţi pentru o bătălie grea cu forţele ruse în estul Ucrainei”, a mai spus Zelenski.

Totodată, consilierul său spune că o eventuală întrevedere Zelenski-Putin ar putea fi posibilă doar după bătălia pentru Donbas.

Lupte grele în estul Ucrainei

O explozie de proporţii cutremură un cartier rezidenţial din Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina. Doi locatari, care tocmai duceau gunoiul la tomberon, fug înspăimântaţi.

Localnic: „Am fost lovită în zona capului, iar unda de șoc m-a trântit la pământ. Scările s-au prăbușit, ferestrele și ușile au fost aruncate în aer."

În estul Ucrainei, continuă blocada parţială a Harkovului şi bombardarea oraşului, potrivit armatei ucrainene. Forțele rusești încearcă să străpungă apărarea ucraineană în Izum și în Harkov, prin aducerea unor unități suplimentare în zonă. Imagini din satelit arată deplasarea unui imens convoi, cu sute de vehicule militare rusești, spre sud. Între timp, preluarea controlului total asupra Mariupolului, orașul-port martirizat de pe coasta Mării Azov, rămâne un obiectiv major pentru forțele ruse.

La Mariupol se dau lupte la câţiva kilometri de centru. Zeci de mii de oameni au nevoie disperată de ajutor.

Localnic: „Nu avem apă şi nici curent electric. Casa mea a fost distrusă. Nu ne-au permis să ne luăm lucrurile. Asta este tot ce am asupra mea, doar documente."

Nu există niciun fel de comunicații, iar mulți localnici nu mai știu nimic despre ai lor, membri ai familiei sau rude apropiate.

Localnic: „Draga mea fiică, suntem cu toții bine. Vom merge să te căutăm cât de repede putem."

Ministerul rus al Apărării a difuzat imagini cu evacuarea a zeci de civili din Mariupol, în timp ce bombardamentele continuau. Moscova susţine că armata rusă şi separatiştii pro-ruşi i-au condus pe refugiaţi într-un loc sigur. Distrus de bombardamente, Borodianka, aflat la 75 de kilometri nord-vest de Kiev, arată ca un oraș fantomă. Zeci de victime zac, probabil, sub dărâmăturile blocurilor și caselor.

Localnic: „Ruşii au împuşcat oameni. Unii au vrut să-i ajute pe cei împuşcaţi, dar au tras şi în aceştia. Au pus explozibil sub trupurile morţilor. Copiii mei (fiica şi ginerele) au murit, au fost sub dărâmături 36 de zile. Nepoţii mei sunt orfani, eu am grijă acum de ei."

Localnic: „Nu-mi cred ochilor ce văd, e greu să spun, dar nu pot să cred că e posibil ce văd în jurul meu. Nu poate fi niciun motiv să faci asta."

O altă groapă comună, descoperită în apropierea Kievului

Ucraina a anunțat descoperirea unei alte gropi comune într-un sat din apropierea Kievului, la Buzova, unde rușii au stat mai multe săptămâni, când încercau să intre în capitala ucraineană. Zeci de civili uciși au fost îngropați în apropierea unei benzinării.

Volodimir Zelenski: „Oricine va fi lovit de această catastrofă. Pentru că agresiunea rusă nu va fi limitată doar împotriva Ucrainei, nu vor să ne distrugă libertatea și viețile doar nouă. Întregul proiect european este o țintă pentru Rusia."

Amenințarea războiului devine tot mai reală pentru voluntarii și rezerviștii ucrainenii care pregătesc pozițiile de apărare. Bătălia pentru Donbas depinde de preluarea unor localități strategice ca Barvinkove.

Vitali, locotenent-colonel în armata ucraineană: „În timpul celui de al doilea Război Mondial, cea mai mare bătălie cu tancuri a avut loc aici şi cred că istoria se repetă.”

John Sparks, corespondent Sky News: „Ne-am adăpostit când o dronă a survolat zona. Vremea este perfectă pentru ei. Cel mai înspăimântător lucru, acum, ar fi un bombardament chiar aici.”

Nu este o problemă cu moralul, dar ar putea fi cu echipamentele militare. O mitralieră este pregătită pentru trageri și este din 1940.

Rezervist: „Antică sau nu, important este că funcţionează. În mâinile noastre totul merge strună.”

Tancurile ucrainene se îndreaptă spre linia frontului. În altă parte se repară un trofeu de război.

John Sparks, corespondent Sky News: „Acesta este un tanc rusesc T-72. A fost capturat de la ruşi. Este avariat, dar îl repară şi îl echipează cu muniţie.”

Soldat ucrainean: „Avem nevoie de cât mai multe tancuri. Ar fi grozav să mai avem şi alte tancuri. Luptători avem. Toţi sunt eroi.”

În centrul orașului, membrii batalionului de voluntari fac ultimele pregătiri înainte să fie trimiși pe front. Pentru a se identifica, poartă pe umăr banderole albastre.

Localnic: „Dacă aş spune că oamenii nu sunt speriaţi, ar fi o minciună. Fiecare dintre noi este puţin speriat, dar este normal, e război. Nimeni nu este sigur că se va întoarce la ai lui, acasă.”

Potrivit ministerului britanic al Apărării, pentru a compensa pierderile, Rusia își completează trupele cu personal retras din serviciul militar în 2012. Și ar recruta inclusiv din Transnistria, regiunea seaparatista a Republicii Moldova. Oficialii occidentali consideră că între 7.000 și 15.000 de soldați ruși ar fi fost uciși sau luați prizonieri de la începutul invaziei în Ucraina.