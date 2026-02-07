„Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe mai multe artere rutiere din judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea. Izolat, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului sau poleiului”, precizează reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Recomandări pentru șoferi

Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.

„Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi!”, este o altă recomandare.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii.

”Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, este mesajul pentru pietoni.