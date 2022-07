Viţa de Vie, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Luna Amară, prezenți la festivalul alternativ de la Tuzla

Balthazar, Viţa de Vie, The Mono Jacks, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Luna Amară, dar şi alţi artişti vor fi prezenți, în perioada 19 – 21 august, pe plaja Tuzla, la festivalul alternativ Living Rock.

Living Rock și-a anunțat line-up-ul complet. Festivalul aduce anul acesta drept cap de afiș o trupă din străinătate, renumita formație belgiană Balthazar revine în România.

La edițiile anterioare, cap de afiș au fost artiștii autohtoni. Nici anul acesta nu vor lipsi artiștii români. Sunt așteptați să urce pe scenă Vița de Vie, Luna Amară, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase,

Pe lângă ei, pe plaja Tuzla vor mai concerta byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Coma, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec și E.M.I.L.

Organizatorii au mai anunţat că este permis campingul la faţa locului după achitarea în avans a biletului de camping, separat de abonamentul la festival.

De asemenea, există şi o parcare pentru rulote, unde doritorii vor putea avea acces prin plata unui bilet de parcare.

