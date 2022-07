Ia-ți pasiunile cu tine la Electric Castle și distrează-te în stilul tău!

Anul acesta, Mastercard te provoacă să te distrezi în stilul tău și are câteva ponturi pentru tine.

Dacă ești fan Electric Castle, știi deja că distracția nu are limite când pe scenă sunt artiști precum Gorrilaz, 21 Pilots, Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks sau Killa Fonic. Sunt doar o parte din invitații de seamă din acest an.

Dacă n-ai fost niciodată la Electric Castle, ți-am putea spune că e un festival unde ai ocazia să experimentezi cam tot ce nu poți face acasă, la școală sau pe stradă. Adică, să cânți și să dansezi până la epuizare, alături de oameni de pe toate continentele, fără să te gândești dacă o faci bine sau stângaci. Cine caută defecte în mijlocul unei mulțimi care trăiește fiecare secundă pentru eternitatea ei?

Mastercard MAZE, labirintul simțurilor / experientelor senzoriale de la Electric Castle

În calitate de susținător al festivalului, Mastercard a creat un colț special dedicat participanților care vor să dea curs pasiunilor lor. Descoperă mai jos activitățile pe care le găsești aici, care te îmbie să pornești într-o călătorie a descoperirii de sine prin intermediul simțurilor!

SONIC Wall

Creează-ți propria muzică la Electric Castle cu ajutorul acestui perete cu butoane tactile care, prin atingere, emit note joase sau înalte. Folosește-ți imaginația și simțul artistic pentru a realiza melodii personalizate și bucură-te de creațiile tale!

Silent Disco

Dacă ai trecut de SONIC Wall, nu te opri din explorare! Descoperă secțiunea Silent Disco, care îți permite să să mixezi propria muzică numai prin vibrații. Cu ajutorul unei console DJ, conectată la vesta Subpac, poți crea ritmuri unice pe care să le asculți apoi în căști. Chestia tare e că și prietenii tăi pot face același lucru, astfel încât puteți da startul unei distracții silențioase.

Central Meadow, DJ-ul tău privat

În „inima” labirintului vei descoperi un ring de dans amenajat special pentru tine și grupul tău de prieteni. În momentele de respiro dintre concerte, vino aici să dansezi pe ritmurile mixate de DJ-ul Mastercard.. Cool, nu?

Music creation corner

Dacă muzica e pasiunea ta, acum ai șansa de a crea primele tale acorduri. Ai la dispoziție aparatură și tehnologie de vârf pentru realizarea primelor piese și/sau videoclipuri. Cine știe? Poate se vor dovedi adevărate hituri.

Te-am convins? Aruncă un ochi pe site-ul festivalului pentru a fi la curent cu tot ce e nou la Electric Castle! Ne vedem la castel!

Articol susținut de Mastercard.

×

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-07-2022 12:09