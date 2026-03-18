Ambulanța în care se afla s-a ciocnit cu un camion de salubritate pe DN 7, iar pacientul a suferit răni suplimentare.

Acesta a fost dus la spital în stare de conștiență. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur fir.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că accidentul a avut loc pe DN 7, în localitatea Gura Văii, județul Vâlcea, fiind implicate o ambulanță și un camion de salubritate.

Autosanitara transporta victima unui accident produs anterior în Câinenii Mari, iar în urma coliziunii pacientul a fost rănit din nou.