Vela: Dosar penal pentru primarul care a dat adeverinţe oamenilor să plece la muncă în străinătate

Marcel Vela a declarat că la sediul Primăriei Pătrăuţi, aflată în zona de carantină din Suceava, s-au descoperit 102 adeverinţe eliberate de primar care ar atesta că oamenii care vor să plece la muncă în Germania sunt sănătoşi,

Pe numele primarului a fost deschis dosar penal, a anunțat ministrul de Interne la Antena 3.

În plus, după ce 30 de localnici au ieșit deja pe jos, evitând filtrele din zona carantinată, iar alții le-ar putea urma exemplu, ministrul Vela a precizat că zona carantinată din Suceava va fi supravegheată inclusive cu drona, numărul forțelor de ordine fiind suplimentat.

Oamenii care au plecat din Pătrăuți au ajuns apoi la Cluj, pentru a pleca cu avionul în străinătate, la muncă.

Au mers cu autocarul la Cluj

Marcel Vela spune că sucevenii au ieşit din comună pe jos, evitând filtrul constituit pe DN 2, după care au fost preluaţi de microbuze, care i-au transportat până la Gura Humorului, unde s-au îmbarcat într-un autocar care i-a dus apoi la Cluj.

„În momentul de faţă se fac cercetări şi la sediul primăriei din Pătrăuţi, unde am găsit 102 adeverinţe eliberate de primar. La 86 am găsit doar duplicatul, iar la 16 dublul exemplar. Fac acest anunţ şi pentru alţi primari din zona carantinată că edilul din Pătrăuţi are dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor”, a afirmat Marcel Vela.