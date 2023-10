Uraganul Otis a făcut prăpăd în Acapulco. Case distruse și comunicații întrerupte. „Nu există electricitate”. VIDEO

„Nu există zboruri cu avionul. Nu există autobuze între Ciudad de Mexico şi Acapulco", a constatat un fotograf al AFP după trecerea acestui uragan care a atins zona de uscat însoţit de rafale de vânt de până la 315 km/oră, potrivit guvernului mexican.

„Nu există semnal de internet, nici electricitate", a continuat jurnalistul, care a fost nevoit să părăsească oraşul pentru a-şi transmite fotografii.

Autorităţile nu au anunţat încă nicio victimă.

Uraganul i-a afectat în mod deosebit pe turişti şi vizitatori, care nu au putut nici să iasă din oraş, nici să-şi apeleze rudele.

„Sper ca cineva din familia mea să mă vadă, ca să ştie că sunt bine", a declarat o turistă mexicană, Nely Palacios, pentru postul Televisa, care a reuşit să transmită imagini cu pagubele.

Aceste prime imagini arată hoteluri de lux şi centre comerciale reduse la structurile lor de ciment, precum şi scene de jafuri.

Geamurile de la ferestrele emblematicului hotel Princess au fost sparte, iar clădirea este parţial distrusă, potrivit unui filmuleţ care a circulat pe reţelele sociale.

„Pagubele materiale sunt devastatoare. Nu avem apă, nu avem lumină, dar suntem teferi şi nevătămaţi", a declarat Citlali Portillo, administratoarea unei reşedinţe turistice, pentru Televisa.

